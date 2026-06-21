பழநி நில மோசடியை சி.பி.ஐ., விசாரிக்க கோரி ஜூலை 26ல் உண்ணாவிரதம் : காடேஸ்வரா சுப்பிரமணியம் அறிவிப்பு
பழநி நில மோசடியை சி.பி.ஐ., விசாரிக்க கோரி ஜூலை 26ல் உண்ணாவிரதம் : காடேஸ்வரா சுப்பிரமணியம் அறிவிப்பு
UPDATED : ஜூலை 21, 2026 10:38 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 10:35 PM
பழநி:''பழநி மடம் நில மோசடி வழக்கை சி.பி.ஐ., விசாரிக்க கோரி ஜூலை 26ல் உண்ணாவிரதம் போராட்டம் நடத்தப்பட உள்ளது'' என ஹிந்து முன்னணி மாநில தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்பிரமணியம் தெரிவித்தார்.
பழநி முருகன் கோயிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்த காடேஸ்வரா சுப்பிரமணியம் பத்திரப்பதிவு மோசடி நடந்த தண்டபாணி சுவாமி மடத்துக்கு சொந்தமான இடத்தை பார்வையிட்டார்.
பின்னர் அவர் கூறியதாவது:
கோயில்களில் தரிசன கட்டணத்தை ரத்து செய்யக்கோரி ஜூலை 26ல் தமிழகம் முழுவதும் ஹிந்து முன்னணி சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட உள்ளது.
பழநி தண்டபாணி சுவாமி மடத்தின் ரூ.100 கோடி மதிப்பிலான நிலம் மோசடியாக தனிநபர்களுக்கு ரூ.2 கோடிக்கு பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. 1888ல் தண்டபாணி சுவாமி அறக்கட்டளை அமைக்கப்பட்டு ஹிந்து தர்மத்தை பரப்ப செயல்பட்டது. பல்வேறு காலகட்டங்களில் மடத்துக்கு சொந்தமான இந்த நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பு செய்ய பலர் முயற்சி செய்துள்ளனர். தற்போது இந்த நிலத்தை வாங்கிய நபர்கள் பதிவுக்கான தொகையை செலுத்த கூட முடியாத அளவிற்கு உள்ளனர் என்கின்றனர்.
நில மோசடி வழக்கு சி.பி.சி.ஐ.டி., விசாரணையில் உள்ளது. இதனை சி.பி.ஐ., விசாரிக்க வேண்டும். இதனை வலியுறுத்தி ஜூலை 26ல் பழநியில் உண்ணாவிரதம் இருக்க தீர்மானிக்கப்பட்டு உள்ளது.
இஸ்லாமியர்கள் சொத்து இஸ்லாமியர்களிடம் உள்ளது. ஆனால் ஹிந்து கோயிலின் சொத்து, வருமானத்தை மட்டும் அரசு எடுத்துக் கொள்கிறது. கோயிலில் இருந்து அரசு வெளியேறி தனிவாரியம் அமைக்க வேண்டும்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் கோயில் நிலங்களை அரசியல்வாதிகள் ஆக்கிரமிப்பு செய்துள்ளனர். குறிப்பாக தி.மு.க., ஆட்சியில் வேகமாக நடந்துள்ளது என்றார்.
அதன்பின் நடந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் மாநில தலைவர் காடேஸ்வர சுப்ரமணியம், கந்தவிலாஸ் விபூதி ஸ்டோர் பாஸ்கரன், மாநில செயலாளர் முத்துக்குமார், மாநில நிர்வாக குழு உறுப்பினர் ஜெகன், கோட்ட செயலாளர் பாலன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.