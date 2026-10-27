திண்டுக்கல் காந்திகிராம பல்கலைக்கு அக்.30ல் துணை ஜனாதிபதி வருகை
திண்டுக்கல் காந்திகிராம பல்கலைக்கு அக்.30ல் துணை ஜனாதிபதி வருகை
ADDED : அக் 26, 2026 10:05 PM
சின்னாளபட்டி: திண்டுக்கல் காந்திகிராம பல்கலை பட்டமளிப்பு விழாவில் துணை ஜனாதிபதி சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், தமிழக கவர்னர் அர்லேகர் பங்கேற்பிற்கான ஏற்பாடுகள் மும்முரமாக நடக்கிறது.
இப்பல்கலையின் 39வது பட்டமளிப்பு விழா அக்., 30, 31 என 2 நாட்கள் நடக்க உள்ளது. இதில் துணை ஜனாதிபதி சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் மாணவர்களுக்கான பதக்கம், பட்டங்களை வழங்க திட்டமிடப்பட்டு உள்ளது.
இதற்காக அக்.,30ல் மதுரையில் இருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் புறப்படும் அவர் திண்டுக்கல் காந்திகிராம பல்கலை அருகே அம்பாத்துறையில் உள்ள ஹெலிபேட் தளம் வந்தடைவார். அங்கிருந்து கார் மூலம் விழா மேடைக்கு வருகிறார்.
பல்கலை வேந்தர் அண்ணாமலை தலைமையில் பல்நோக்கு அரங்கில் காலை 11:30 முதல் 12:40 மணி வரை விழா நடக்க உள்ளது. அங்கிருந்து மதியம் 1:50க்கு புறப்பட்டு ஹெலிகாப்டர் மூலம் மதுரை செல்கிறார். முன்னதாக ஒத்திகை நடத்த திட்டமிடப்பட்டு உள்ளது.
துணை வேந்தர் பஞ்சநதம் வெளியிட்ட அறிக்கையில், ‘துணை ஜனாதிபதி வரவேற்பு, 2 நாட்கள் விழா கொண்டாட்ட ஏற்பாடுகளை பல்வேறு குழுக்கள் மேற்கொண்டு வருகின்றன. இளநிலை, முதுநிலை, டாக்டர் பட்டங்கள் என ஆயிரத்து 400க்கும் மேற்பட்டோருக்கு வழங்கப்படும்.
தமிழக கவர்னர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர், தவத்திரு பொன்னம்பல அடிகளார், பேராசிரியர் கு.ஞானசம்பந்தன், திரைப்பட இயக்குனர் கஸ்துாரி ராஜா, முன்னாள் துணை வேந்தர்கள் கிருஷ்ணன், முத்துசெழியன், பட்டிமன்ற பேச்சாளர் ராஜா, மத்திய, மாநில அமைச்சர்கள் உள்ளிட்டோர் பேசுகின்றனர்’ என தெரிவித்துள்ளார்.
துணை ஜனாதிபதி வருகையை முன்னிட்டு சிறப்பு பாதுகாப்பு படையுடன் (எஸ்.டி.எம்.ஜி.,) இணைந்து பல்கலை வளாகம் முழுவதும் போலீசார் 5 அடுக்கு பாதுகாப்பு வளையத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளனர்.