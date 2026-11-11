அய்யலுார் ஆட்டுச்சந்தையில் ரூ.5 கோடிக்கு விற்பனை: இரவு முழுவதும் நடந்த தீபாவளி வியாபாரம்
அய்யலுார் ஆட்டுச்சந்தையில் ரூ.5 கோடிக்கு விற்பனை: இரவு முழுவதும் நடந்த தீபாவளி வியாபாரம்
ADDED : நவ 05, 2026 04:35 PM
வடமதுரை: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு திண்டுக்கல் மாவட்டம் அய்யலுார் வாரச்சந்தையில் ஆடு, கோழி, பந்தய சேவல்கள் என ரூ.5 கோடிக்கு விற்பனை நடந்தது.
வடமதுரை அருகே அய்யலுாரில் ஏராளமான ஆடு, கோழி, பந்தய சேவல்கள் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்பட்டன. நேற்று (நவ.,4) இரவு 10:00 மணி துவங்கி இரவு முழுவதும் வியாபாரம் விறுவிறுப்பாக நடந்து இன்று (நவ.,5) காலை 9:00 மணிக்கு முடிந்தது. சந்தை வளாகம் மட்டுமின்றி நான்கு வழிச்சாலை சர்வீஸ் ரோட்டிலும் விற்பனை நடந்ததால் நெருக்கடி ஏற்பட்டு போக்குவரத்து ஸ்தம்பித்தது. பந்தய சேவல்களுக்கும் கிராக்கி அதிகரித்து காணப்பட்டது. பலரும் சேவல்களை சண்டையிட செய்து திறனை சோதித்து வாங்கினர்.
வியாபாரிகள் கூறுகையில், ‘தீபாவளி பண்டிகைக்கு முந்தைய சந்தை என்பதால் ஆடு, கோழி, பந்தய சேவல் வரத்தும், விலையும் அதிகமாக இருந்தது. மொத்த விற்பனை மதிப்பு ரூ.5 கோடி அளவில் இருக்கும். உயிருடன் நாட்டுக்கோழி கிலோ ரூ.450, வெள்ளாடு ரூ.850, செம்மறி ஆடு ரூ.800 வரையிலும், பந்தய சேவல்களின் விலை ரூ.3 ஆயிரம் முதல் ரூ.25 ஆயிரம் வரையிலும் இருந்தன’ என்றனர்.