சபரிமலை மண்டல உற்ஸவ காலத்தில் அன்னதான ஏற்பாடு: ஐயப்ப சேவா சமாஜம் தீர்மானம்
சபரிமலை மண்டல உற்ஸவ காலத்தில் அன்னதான ஏற்பாடு: ஐயப்ப சேவா சமாஜம் தீர்மானம்
UPDATED : நவ 11, 2026 11:35 PM
ADDED : நவ 11, 2026 09:52 PM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் ரவுண்ட் ரோடு தனியார் திருமண மஹாலில் சபரிமலை ஐயப்ப சேவா சமாஜம் தக் ஷின் தமிழ்நாடு சார்பில் மாநில செயற்குழுக் கூட்டம் நடந்தது. தக் ஷின் தமிழ்நாடு தலைவர் பிரபாகரன் தலைமை வகித்தார்.
சிறப்பு விருந்தினராக தேசியத் தலைவர் முருகன்செல்வன் பங்கேற்றார். மாநில கவுரவத் தலைவர் கோவிந்தராஜூ, மாநில பொருளாளர் சுகுமாறன் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர். திண்டுக்கல் மாவட்டத் தலைவர் விஜயலட்சுமி, செயலாளர் சஞ்சய்குமார், நிர்வாகிகள் ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனர். கூட்டத்தில் 21 மாவட்டங்களின் நிர்வாகிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.
சபரிமலை மண்டல உற்ஸவ காலமான நவ.,24 முதல் ஜன.,13 வரை திண்டுக்கல், கம்பம், சின்னமனுார், வாழையாறு, எரிமேலி ஆகிய இடங்களில் ஐயப்ப பக்தர்களுக்கு மருத்துவ முகாமுடன், மூன்று வேலையும் அன்னபிரசாதம் வழங்குவது, சன்னிதானத்தில் சமாஜம் சார்பில் அன்னப்பிரசாதம் வழங்க ஏற்பாடு செய்வது,
திண்டுக்கல் தாடிக்கொம்பு அருகே ரேட்மெஜ் மஹாலில் 3 ஆயிரம் ஐயப்ப பக்தர்கள் பங்கேற்கும் 'குருசாமி வந்தனம்' நிகழ்ச்சி, பல்வேறு இடங்களில் பஜனை, யோகா, உடற்பயிற்சி திறன், மூச்சுப்பயிற்சி அடங்கிய ஐயப்ப யோகம் நிகழ்ச்சி நடத்துவது என தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.