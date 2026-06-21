/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ சார்பதிவாளர் மீது மற்றொரு மோசடி புகார்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:20 PM
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பழநி: பழநி தண்டபாணி சுவாமி மடத்தின் ரூ.100 கோடி மதிப்பு நிலத்தை முறைகேடாக பத்திரப்பதிவு செய்த வழக்கில் புகாருக்குள்ளான சார் பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் மீது மேலும் ஒரு மோசடி பதிவு புகார் எழுந்துள்ளது.
மடம் நிலம் பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்ட ஜூலை 6ல் பழநியில் உள்ள 55 சென்ட் அரசு புறம்போக்கு நிலத்தை நெய்க்காரப்பட்டி தந்தை மகனுக்கு செட்டில்மென்ட் பத்திரமாகவும், அதே இடத்தை மற்றொரு தனி நபருக்கு கிரைய பத்திரமாகவும் ஒரே தேதியில் பதிவு செய்து கொடுத்துள்ளார். இந்த தகவல் நேற்று வெளியாகி ஜஸ்டின் மணிகண்டனுக்கு சிக்கலை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அவர் பொறுப்பில் இருந்த நாளில் பதிவான அனைத்து ஆவணங்களையும் ஆய்வு செய்ய கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.