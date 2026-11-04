பள்ளி, கல்லுாரிகளில் போதை தடுப்பு விழிப்புணர்வு

UPDATED : நவ 04, 2026 10:48 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:48 AM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்டம் முழுவதும் போதைப் பொருட்கள், தடை செய்யப்பட்ட போதைப் பொருள் கடத்தல், விற்பனை, புழக்கத்தை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் ஒருங்கிணைந்த போதைப் பொருள் தடுப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
எஸ்.பி., ஜெயக்குமார் உத்தரவில் மாவட்டம் முழுவதும் தீவிர சோதனை, கண்காணிப்பு பணியில் போலீசார் ஈடுபட்டனர்.
திண்டுக்கல் நகர் வடக்கு, அம்பிளிக்கை போலீசார் நடத்திய சோதனையில் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். ரயில்வே ஸ்டேஷனில் டி.எஸ்.பி., கார்த்திக் தலைமையிலான போலீசார் மோப்பநாய் உதவியுடன் சோதனை செய்தனர்.
போதைப்பொருள் தடுப்பு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் பள்ளி, கல்லுாரிகளில் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள், பேரணி, உறுதிமொழி ஏற்பு நடத்தப் பட்டது. கரூர் ரோட்டில் உள்ள தனியார் கல்லுாரியில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் எஸ்.பி., ஜெயக்குமார் பங்கேற்று மாணவர்களிடம் போதைப் பொருள் தடுப்பு குறித்து பேசினார்.
இதுபோல் மாவட்டத்தில் மொத்தம் 5 கல்லுாரிகள், 30 பள்ளிகளில் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன. அந்தந்த பகுதிகளின் டி.எஸ்.பி., இன்ஸ்பெக்டர்கள் பங்கேற்றனர்.
எரியோடு: எரியோடு அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் போதைப் பொருள் தடுப்பு விழிப்புணர்வு முகாம் நடந்தது. தலைமை வகித்து இன்ஸ்பெக்டர் வினோதா பேசுகையில், ‘போதைப்பொருள் பயன்பாடு, விற்பனை குறித்து போலீசாருக்கு தகவல் தரலாம். தகவல் தருபவர்கள் குறித்து ரகசியம் காக்கப்படும்’ என்றார். எஸ்.ஐ.,க்கள் ஜெய்கணேஷ், ஜெயக்குமார், ஆசிரியர்கள் பங்கேற்றனர்.