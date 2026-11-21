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ADDED : நவ 20, 2026 07:40 PM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் ஓய்.எம்.ஆர்.,பட்டி மெயின் ரோடு தனியார் தியேட்டர் எதிர்புறத்தில் 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அனுபவம் வாய்ந்த 'அக்வா ரைடர் டெக்' வாட்டர் பியூரிபையர் ஷோரூம் திறப்பு விழா இன்று (நவ.,20) நடந்தது. ஆன்மிக யோகி சாண்டில்யான் தலைமை வகித்து ஷோரூமை திறந்து வைத்தார்.
ஷோரூம் உரிமையாளர் சரவணகுமார் கூறுகையில், 'இன்று முதல் அதிநவீன ஆர்.ஓ., பிராண்டுகள், அனைத்து விதமான முன்னணி நிறுவனங்களின் ஆர்.ஓ., மெஷின்கள், எங்கள் நிறுவனம் சார்பில் தயாரிக்கப்படும் யாழி ஆர்.ஓ., சிஸ்டம் விற்பனைக்கு தயாராக உள்ளன. வரும் விழாக் காலங்களான கிறிஸ்துமஸ், புத்தாண்டு, பொங்கல் வரை ஆர்.ஓ., சிஸ்டம் வாங்கும் அனைவருக்கும் பத்தாண்டுகள் இலவச சர்வீஸ், யாழி ஆர்.ஓ., சிஸ்டம் வாங்கும் அனைவருக்கும் வெள்ளி நாணயம் வழங்கப்படும்' என்றார்.