இயற்கை வேளாண் பொருட்களை நேரடி விற்பனை செய்ய ஏற்பாடு
இயற்கை வேளாண் பொருட்களை நேரடி விற்பனை செய்ய ஏற்பாடு
UPDATED : நவ 14, 2026 11:19 PM
ADDED : நவ 14, 2026 10:06 PM
வேடசந்துார்: இயற்கை வேளாண் விவசாயிகள் தங்களது விளை பொருட்களை திண்டுக்கல் உழவர் சந்தையில் ஞாயிறுதோறும் நேரடியாக விற்பனை செய்ய சிறப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இயற்கை வேளாண் விவசாயிகள் தங்களது விளை பொருட்களை சந்தைப்படுத்துவதில் பல்வேறு சிரமங்களை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர். அவர்களால் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு தனித்துவமான சந்தை வாய்ப்பும், உரிய விலையும் கிடைப்பது மிகவும் அவசியம்.
இந்த நோக்கத்துடன் திண்டுக்கல் உழவர் சந்தையில் ஞாயிறுதோறும் இயற்கை வேளாண் விளை பொருட்களை எந்தவித இடைத்தரகர்களின் தலையீடும் இன்றி நேரடியாக நுகர்வோரிடம் விற்பனை செய்ய ஏதுவாக கடைகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
இதனால் விளை பொருட்களுக்கு உரிய, கூடுதல் விலை கிடைப்பதுடன் விவசாயிகளின் வருமானம் அதிகரித்து, அவர்களது வாழ்வாதாரம் கூடுவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது.
இந்த நேரடி விற்பனையினால் விவசாயிகளும் நுகர்வோரும் ஒரே நேரத்தில் பலன் அடையும் வாய்ப்பு உள்ளது.
மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து இயற்கை வேளாண் விவசாயிகளும் தங்களது வேளாண் விளை பொருட்களான காய்கறிகள், கீரைகள், பழங்கள், சிறுதானியங்கள், பாரம்பரிய அரிசி வகைகள், தேங்காய் மற்றும் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வேளாண் பொருட்களை உழவர் சந்தை மூலமாக நேரடியாக விற்பனை செய்து பயனடையுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
மேலும் விவரங்களுக்கு 75983 66615 எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் என மாவட்ட விதை சான்றளிப்பு மற்றும் உயிர்மச் சான்றளிப்பு உதவி இயக்குனர் சின்னச்சாமி தெரிவித்துள்ளார்.