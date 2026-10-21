பழநி நவராத்திரி உற்ஸவத்தில் அம்பு போடும் நிகழ்வு: திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்பு
பழநி நவராத்திரி உற்ஸவத்தில் அம்பு போடும் நிகழ்வு: திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்பு
ADDED : அக் 21, 2026 12:01 AM
பழநி: பழநி முருகன் கோயில் நிர்வாகத்தின் உப கோயிலான பெரியநாயகி அம்மன் கோயிலின் நவராத்திரி உற்ஸவத்தில் நேற்று கோதைமங்கலத்தில் வன்னிகாசூரன் வதத்தில் அம்பு போடும் நிகழ்ச்சி விமர்சையாக நடந்தது.
பழநி முருகன் கோயில் நிர்வாகத்தின் உப கோயிலான கிழக்கு ரத வீதியில் உள்ள பெரிய நாயகி அம்மன் கோயிலில் அக்.,11ல் நவராத்திரி உற்ஸவம் காப்பு கட்டுதலுடன் துவங்கியது. நேற்று (அக்.,20) வரை விழா நடந்தது.
நேற்று பழநி முருகன் கோயிலுக்கு வின்ச், ரோப், படிப்பாதைகளில் பக்தர்கள் பகல் 11:00 மணி வரை மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட்டனர். அதன்பின் அடிவாரத்தில் குடமுழுக்கு மண்டபம் செல்லும் வழியில் பக்தர்கள் நிறுத்தப்பட்டனர். ரோப் கார் காலை 11:00 மணிக்கு பழுதடைந்ததால், வெளியூர் பக்தர்கள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிச் சென்றனர்.
கோயிலில் தரிசன டிக்கெட் வழங்குவது பகல் 11:30 மணிக்கு நிறுத்தப்பட்டது. பழநி கோயில் மதியம் 12:00 மணிக்கு உச்சிக்கால பூஜையும், மதியம் 1:30 மணிக்கு சாயரட்சை பூஜையும் நடந்தது. மதியம் 3:00 மணிக்கு முருகன் கோயில் நடை அடைக்கப்பட்டு பராசத்தி வேல் புறப்பட்டு பெரியநாயகி அம்மன் கோயிலுக்கு வந்தடைந்தது. புலிப்பாணி ஆசிரமத்தில் இருந்து சிவானந்த புலிப்பாணி பாத்திர சுவாமிகள் பல்லக்கின் மூலம் வருகை புரிந்தார். தங்கக் குதிரை வாகனத்தில் முத்துக்குமாரசுவாமி புறப்பட்டு கோதை மங்கலத்தில் கோதீஸ்வரர் கோயில் முன்பு வன்னிகாசூரன் வதத்தில் அம்பு போடுதல் நிகழ்ச்சி சிவானந்த புலிப்பாணி பாத்திர சுவாமிகள் சார்பில், நடந்தது. அதன் பின் சுவாமி பெரியநாயகியம்மன் கோயிலை வந்தடைந்து, வேல் மலைக்கோயில் அடைந்ததும் அர்த்த சாம பூஜை நடந்தது. அம்பு போடுதல் நிகழ்ச்சியில் கோயில் இணை கமிஷனர் வெங்கடேஷ், எஸ்.பி., ஜெயக்குமார், டி.எஸ்.பி., தேவராஜ், உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர். இன்று (அக்.21ல்) வழக்கம் போல் பக்தர்கள் தங்க தேரோட்ட தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுவர் என கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.