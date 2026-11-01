கரை உடையும் ஆபத்தில் அத்திக்குளம்

UPDATED : அக் 31, 2026 05:39 PM
ADDED : அக் 31, 2026 05:36 PM
வடமதுரை: அத்திகுளத்துபட்டி கன்னிமார்பாளையம் இடையே இருக்கும் அத்திக்குளத்தின் கரை மழைநீரில் கரைந்து கிடப்பதால் நீர்வரத்து ஏற்படும்போது குளம் உடையும் ஆபத்து உள்ளது.
வடமதுரை பேரூராட்சியில் அத்திக்குளத்துபட்டி, கன்னிமார்பாளையம் இடையே அத்திக்குளம் உள்ளது. 44 ஏக்கர் பரப்பிலான இக்குளத்திற்கு கரிவாடன்செட்டிபட்டி, அப்பிநாயக்கன்பட்டி பகுதி தரிசு நிலங்களில் பெய்யும் மழைநீர் ஓடையாக மாறி வந்து சேர்கிறது. இக்குளத்தை சார்ந்து 50 ஏக்கருக்கு மேல் பாசனவசதி பெறும் நிலங்கள் உள்ளன. இதன் மறுகால் நீர் நரசிங்கபுரம், பம்புரெட்டி, வடமதுரை மந்தை குளங்களுக்கு சென்றடையும்.
சமீபத்தில் பெய்த மழையால் இக்குளத்தின் கரை பகுதி அடிப்பாகம் வரை அரிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போதைய மழைக்காலத்தில் ஓடையில் நீர்வரத்து அதிகரித்து குளத்திற்கு பெருமளவில் கிடைத்தால் கரை உடையும் ஆபத்து உள்ளது. நீர் சேகரிப்பு வாய்ப்பும் இழக்க நேரிடும்.
எனவே உடனடியாக சேதமான கரை பகுதியில் மண் கொட்டி பலப்படுத்தும் பணியை பேரூராட்சி நிர்வாகம் மேற்கொள்வது அவசியம்.