/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/போலீசை தாக்கியவர் கைது
UPDATED : நவ 20, 2026 09:10 PM
ADDED : நவ 20, 2026 09:07 PM
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நத்தம்:
நத்தம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஏட்டு சதீஸ்குமார் 42.
நவ.,17- இரவு செந்துறையில் ரோந்து பணிக்கு சென்றுவிட்டு அங்குள்ள ஓட்டலில் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தார். அப்போது பெரியூர்பட்டியை சேர்ந்த ரவி 58, மது போதையில் தகாத வார்த்தைகளால் பேசிக் கொண்டிருந்தார். இதனை கண்டித்த ஏட்டு சதீஸ்குமாரை, ரவி கட்டையால் தாக்கினார். அங்கிருந்தவர்கள் மீட்டு நத்தம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். நத்தம் போலீசார் ரவியை கைது செய்தனர்.