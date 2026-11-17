முதியவரை அடித்து கொலை செய்த ஆட்டோ டிரைவருக்கு ஆயுள்
முதியவரை அடித்து கொலை செய்த ஆட்டோ டிரைவருக்கு ஆயுள்
UPDATED : நவ 16, 2026 06:52 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:00 PM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்டம் சின்னாளப்பட்டி அருகே முதியவரை அடித்துக் கொலை செய்த ஆட்டோ டிரைவருக்கு ஆயுள் தண்டனையும், ரூ.5 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து கூடுதல் மாவட்ட நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.
சின்னாளப்பட்டி அருகே நி.பஞ்சம்பட்டியைச் சேர்ந்த நிர்மல் நித்யா 43, அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில் ஆசிரியையாக பணிபுரிகிறார். 12 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த விபத்தில் இவரது கணவர் இறந்த நிலையில் குழந்தைகளுடன் தனியாக வசிக்கிறார். அப்பகுதியில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் விநியோகம் தொழில் நடத்துவதுடன் ஆட்டோ டிரைவராகவும் உள்ள சந்திரசேகரன் 35, 2022ல் நிர்மல் நித்யாவின் மகளை தனக்கு திருமணம் செய்து தரும்படி வலியுறுத்தினார். இதற்கு நிர்மல் நித்யா, அவரது தந்தை அருள்நாதன் 68, எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். ஆத்திரம் அடைந்த சந்திரசேகரன் இருவருக்கும் கொலை மிரட்டல் விடுத்தார்.
பின் 2022 ஜூலை 10ல் நி.பஞ்சம்பட்டி- முன்னிலைக்கோட்டை ரோட்டில் வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கிக் கொண்டு நிர்மல் நித்யாவும், அருள்நாதனும் வந்தனர். எதிரே ஆட்டோ ஓட்டி வந்த சந்திரசேகரன், அவர்களை வழிமறித்து அருள்நாதனை கட்டையால் அடித்துக் கொலை செய்தார். சின்னாளப்பட்டி போலீசார் விசாரித்து சந்திரசேகரனை கைது செய்தனர்.
இவ்வழக்கு திண்டுக்கல் கூடுதல் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் நடந்தது. அரசு தரப்பில் வழக்கறிஞர் பாலாஜி ஆஜரானார். நீதிபதி ஸ்வர்ணம் ராஜகோபாலன், சந்திரசேகரனுக்கு ஆயுள் சிறை தண்டனையும், ரூ.5 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து தீர்ப்பளித்தார்.