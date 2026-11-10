/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ஆட்டோ டிரைவர், வாலிபர் பலி
UPDATED : நவ 10, 2026 10:02 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:02 AM
அ நிறம் | அளவு
செம்பட்டி: செம்பட்டி பகுதியில் தீபாவளி பண்டிகை நாளில் அடுத்தடுத்து நடந்த விபத்துக்களில் ஆட்டோ டிரைவர், வாலிபர் என இருவர் இறந்தனர்.
திண்டுக்கல் செம்பட்டி கூலம்பட்டி முருகன். இவரது மகன் சந்தோஷ் 19. இவர் நேற்று முன்தினம் காலை செம்பட்டியில் இருந்து கூலாம்பட்டிக்கு டூவீலரில் சென்றார்.
வத்தலக்குண்டு ரோட்டில் புல்வெட்டிகுளம் அருகே சென்றபோது, அவ்வழியாக வந்த லாரி மோதியதில் சந்தோஷ் சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார்.
பாளையங்கோட்டை ஆட்டோ டிரைவர் தங்கப்பாண்டி 45. இவர் தனது ஆட்டோவில் திண்டுக்கல் ரோட்டில் வீரக்கல் பிரிவு அருகே சென்றபோது, செம்பட்டி நோக்கி வந்த லாரி மோதியது. படுகாயம் அடைந்த தங்கப்பாண்டி சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார். இந்த விபத்துக்கள் குறித்து செம்பட்டி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.