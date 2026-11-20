/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/வாகன பாதுகாப்பு மையம் ரூ.1.96 லட்சத்திற்கு ஏலம்
UPDATED : நவ 20, 2026 05:40 PM
ADDED : நவ 20, 2026 05:40 PM
அ நிறம் | அளவு
வடமதுரை: வடமதுரை சவுந்தரராஜப் பெருமாள் கோயில் இடத்தில் சனிக்கிழமைகளில் வாரச்சந்தை நடக்கிறது. இங்கு அமைக்கப்படும் கடைகளுக்கு வரிவசூல் ஏலம் ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை உதவி கமிஷனர் நாகவேல் தலைமையில் நடந்தது. வேடசந்துார் அறநிலையத்துறை ஆய்வாளர் சுரேஷ்குமார், செயல் அலுவலர் முத்துலட்சுமி முன்னிலை வகித்தனர்.
கடந்தாண்டு ரூ.13.05 லட்சத்திற்கு ஏலம் போயிருந்த நிலையில் துறையின் விதிப்படி 15 சதவீதம் ஏலத்தொகை அதிகரிக்கப்பட்டது. இத்தொகை அதிகம் எனக் கருதியதால் யாரும் ஏலம் கேட்கவில்லை. அதேநேரம் கடந்த சில ஆண்டுகளாக ஏலம் எடுக்கப்படாமல் இருந்த வாகன பாதுகாப்பு மையம் ரூ.1.96 லட்சத்திற்கு ஏலம் போனது.