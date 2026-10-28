எப்.சி., கட்டணத்தை அரசு ஏற்க வேண்டும்: ஆட்டோ தொழிலாளர்கள் சங்கம் கோரிக்கை
எப்.சி., கட்டணத்தை அரசு ஏற்க வேண்டும்: ஆட்டோ தொழிலாளர்கள் சங்கம் கோரிக்கை
UPDATED : அக் 27, 2026 07:59 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:57 PM
திண்டுக்கல்: ‘ஆட்டோக்களுக்கான எப்.சி., கட்டணத்தை அரசு ஏற்க வேண்டும்’ என தமிழ்நாடு ஆட்டோ தொழிலாளர்கள் சங்க மாநில துணைச்செயலாளர் பாண்டியன் கூறினார்.
திண்டுக்கல்லில் அவர் கூறியதாவது:
மாநிலத்தில் 7 லட்சம் ஆட்டோ தொழிலாளர்கள், அவர் தம் குடும்பத்தினர் வெற்றிப் பயணத் திட்டம் காரணமாக வாழ்வாதாரம் இழந்து தவிக்கிறோம். அரிசி, பருப்பு உட்பட அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலைவாசி 40 சதவீதம் உயர்ந்து விட்ட நிலையில் தினசரி குடும்ப உணவுத் தேவைக்கு கூட வருவாய் ஈட்ட முடியாமல் சிரமப்படுகிறோம்.
டீசல், பெட்ரோல், காஸ் உள்ளிட்டவைகளை தினமும் 5 லிட்டர் என மானிய விலையில் வழங்க வேண்டும். டூவீலர் டாக்சியை தடை செய்ய வேண்டும். ஓலா, உபே, ரேபிட்டோ போன்ற வெளிநாட்டு நிறுவனங்களின் செயல்பாட்டை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். ஆட்டோ இயக்குவதற்கான அனுமதி வரம்பை 30 கி.மீ., முதல் 100 கி.மீ., என நீட்டிக்க வேண்டும்.
பிற மாநிலங்கள் போல் சீருடை, தீபாவளி போனஸ் ரூ.5 ஆயிரம் வழங்க வேண்டும். எப்.சி., கட்டணத்தை அரசு ஏற்க வேண்டும் அல்லது ஆந்திர மாநில அரசு வழங்குவது போல் ரூ.15 ஆயிரம் நிதியுதவி வழங்க வேண்டும் என்றார்.