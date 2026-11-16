/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ஐயப்பன், ஏழுமலையான் கோயில் கும்பாபிஷேகம்
ADDED : நவ 15, 2026 05:02 PM
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வடமதுரை:
வடமதுரையில் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரோட்டில் இருக்கும் ஐயப்பன் கோயில் கும்பாபிஷேகம் நடந்தது.
நேற்று (நவ.,14) விக்னேஷ்வர பூஜையுடன் துவங்கி இரு கால யாக பூஜைகளை தொடர்ந்து நேற்று காலை கடம் புறப்பாடாகி கலசங்களில் புனித நீருற்ற கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. மேலும் வடமதுரை ஏழுமலையான் கோயிலும் நேற்று மகா சுதர்ஷன் ஹோமத்துடன் துவங்கி இரு கால யாக பூஜைகளை தொடர்ந்து நேற்று காலை கடம் புறப்பாடாகி கும்பங்களில் புனித நீருற்ற கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. பக்த ஆஞ்சநேயர் கோயில் அர்ச்சகர் நாராயணன் பட்டாச்சாரியார் தலைமையிலான குழுவினர் கும்பாபிஷேகத்தை நடத்தி வைத்தனர். சுற்றுப்பகுதி பக்தர்கள் திரளாக பங்கேற்று, கும்பாபிஷேகம் தரிசனம் பெற்றுச் சென்றனர்.