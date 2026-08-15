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﻿ சார்பதிவாளர்,பத்திர எழுத்தர் ஜாமின் மனு தள்ளுபடி

﻿ சார்பதிவாளர்,பத்திர எழுத்தர் ஜாமின் மனு தள்ளுபடி

ADDED : ஆக 12, 2026 11:31 PM

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ADDED : ஆக 12, 2026 11:31 PM

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திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழநி தண்டபாணி சுவாமி மடத்தின் ரூ.100 கோடி மதிப்பு நிலம் மோசடியாக பத்திரப்பதிவு செய்த வழக்கில் கைதான சார்பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன், பத்திர எழுத்தர் ஜெயப்பிரகாஷ் ஜாமின் மனுக்களை நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.

பழநி அடிவாரம் தண்டபாணி சுவாமி மடத்தின் ரூ.100 கோடி மதிப்பு நிலத்தை மோசடியாக பத்திரப்பதிவு செய்த வழக்கில் சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் சார்பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் 48, விழுப்புரம் சாலாமேடு அறக்கட்டளை நிர்வாகி முருகதாஸ் 56, நிலம் வாங்கிய திருப்பூர் பாப்பன்குளம் வெள்ளைத்துரை 60, பழநி சேதுபதி 67, வழக்கறிஞர் அன்வர்தீன் 65, ஒட்டன்சத்திரம் பத்திர எழுத்தர் ஜெயப்பிரகாஷ் 38, ஆகிய 6 பேரை கைது செய்தனர். அன்வர்தீன் உடல்நலக்குறைவால் மதுரை சிறையில் இறந்தார். ஜஸ்டின் மணிகண்டன் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் தாக்கல் செய்த மனுவின் அடிப்படையில் அவருக்கு ஜூலை 27 முதல் ஆக.,3 வரை முன்ஜாமின் வழங்கப்பட்டிருந்தது. ஆக.,4ல் இருவரின் முன்ஜாமின் மனுக்களையும் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.

கொடைக்கானல் சில்வர் நீர்வீழ்ச்சி அருகே இருந்த ஜஸ்டின் மணிகண்டனை ஆக.,6ல் போலீசார் கைது செய்தனர். ஜெயப்பிரகாஷ் ஆக.,7ல் சி.பி.சி.ஐ.டி., அலுவலகத்தில் சரணடைந்தார். திண்டுக்கல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட அவர்கள் இருவரையும் ஆக.,21 வரை சிறையில் அடைக்க நீதிபதி பாக்கியராஜ் உத்தரவிட்டார்.

இந்நிலையில் தலைச்சுற்றல், மூச்சு விடுவதில் சிரமம், ரத்த அழுத்தம் காரணமாக திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் அனுமதிக்கப்பட்டார். உடல் நிலையை காரணம் காட்டி ஜஸ்டின் மணிகண்டன், ஜெயப்பிரகாஷ் தரப்பில் திண்டுக்கல் முதலாம் மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றத்தில் ஆக.,10ல் ஜாமின் மனுதாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த மனு நீதிபதி பாக்கியராஜ் முன்னிலையில் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது. அரசுத்தரப்பில் வழக்கறிஞர் முருகேஸ்வரி ஆஜராகி உரிமம் இல்லாமல் பத்திரம் எழுத்தராக மோசடிக்கு காரணமாகி இருக்கிறார். சம்பந்தப்பட்ட நிலத்தை பத்திரப்பதிவு செய்ய பதிவுத்துறை, நீதிமன்றம் தரப்பில் ஆட்சேபனை இருப்பது தெரிந்தே ஒரே நாளில் மோசடிகள் நடந்திருக்கிறது என வாதங்களை முன்வைத்து ஜாமின் வழங்க ஆட்சேபனை தெரிவித்தார். இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, ஜஸ்டின் மணிகண்டன், ஜெயப்பிரகாஷ் ஜாமின் மனுக்களை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.

சார் பதிவாளர் மீது மேலும் ஒரு புகார் பழநி சார்பதிவாளர்- அலுவலகத்தில் ஜூலை 7ல் கோயம்புத்துார் மாவட்டம் கொமாரபாளையத்தைச் சேர்ந்த மணி 64, பழநி டி.கே.என்.புதுார் கந்தசாமி 87, என்பவருக்கு மேற்கு ஆயக்குடியில் உள்ள 4 ஏக்கர் நிலத்தை ரூ.9 லட்சத்திற்கு கிரையம் செய்து கொடுத்தார். இந்த பத்திரப்பதிவையும் சார்பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டனே மேற்கொண்டார்.

பத்திரப்பதிவு நடந்த 4 ஏக்கர் நிலத்தில் 2.4 ஏக்கர் ஆயக்குடி கன்னிகா பரமேஸ்வரி அம்மன் கோயிலுக்கு சொந்தமானது என தகவல் பரவியது. இதுகுறித்து ஆய்வு செய்த பத்திரப்பதிவு துறை அதிகாரிகள் முறையான ஆவணங்கள் இல்லாமல் பத்திரப்பதிவு நடந்துள்ளதை கண்டறிந்தனர்.

இதுகுறித்து தற்போதைய பழநி சார்பதிவாளர் ஈஸ்வரி ஆயக்குடி போலீசில் புகார் அளித்தார்.

அதன்பேரில் ஜஸ்டின் மணிகண்டன், மணி, கந்தசாமி ஆகியோர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிந்தனர். நேற்று மணியை கைது செய்த நிலையில் கந்தசாமியை தேடுகின்றனர்.

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