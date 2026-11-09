/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/வாழை இலை விலை உயர்வு
UPDATED : நவ 09, 2026 12:44 AM
ADDED : நவ 09, 2026 12:44 AM
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திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல்லில் தொடர் முகூர்த்த நாட்களை முன்னிட்டு வாழை இலை ஒன்று ரூ.5 என தொடர்ந்து விலை உயர்ந்துள்ளது.
திண்டுக்கல் தாலுகா மட்டும் பிற கிராமப் பகுதிகளில் இருந்து வாழை இலை வரத்து உள்ளது. தீபாவளி பண்டிகை நாட்களில் 5 தலை வாழை இலைகள் கொண்ட கட்டு ரூ.25க்கு விற்றது. நேற்று தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு விற்றுத்தீர்ந்தன. அதேபோல் அடுத்தடுத்து நவ.,11, 13, 15, 16 ஆகிய நாட்கள் மூகூர்த்த நாட்கள் என்பதால் விலை தொடர்ந்து உயர வாய்ப்புள்ளதாக வாழை இலை வியாபாரி மகாலிங்கம் தெரிவித்துள்ளார்.