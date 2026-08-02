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﻿ வரத்து குறைவால் வாழைத்தார் விலை உயர்வு

﻿ வரத்து குறைவால் வாழைத்தார் விலை உயர்வு

ADDED : ஆக 02, 2026 01:36 AM

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ADDED : ஆக 02, 2026 01:36 AM

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வத்தலக்குண்டு: ஆடிப்பெருக்கை முன்னிட்டு வத்தலக்குண்டில் வாழைத்தார் விலை உயர்ந்தது.வறட்சி காரணமாக வாழைத்தார் விளைச்சல் குறைந்தது.

கரூர், குளித்தலை உள்ளிட்ட டெல்டா பகுதியில் இருந்து வாழைத்தார் விற்பனைக்கு வரவில்லை. வாழைத்தார் ஏலம் எடுப்பதில் வியாபாரிகள் இடையே போட்டி ஏற்பட்டது.செவ்வாழை தார் ரூ.600 முதல் ரூ.1500 வரை விற்றது. ரஸ்தாலி, பூவன் ரூ.600, கற்பூரவள்ளி ரூ.700, நாட்டு வாழை ரூ.650 வரை விற்பனையானது. வரத்து குறைந்ததால் விவசாயிகளுக்கு நல்ல விலை கிடைத்தது.

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