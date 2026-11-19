/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ரோட்டை ஆக்கிரமித்த பேனர்களால் நெரிசல்
UPDATED : நவ 18, 2026 11:19 PM
ADDED : நவ 18, 2026 08:24 PM
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திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்ட த.வெ.க., நிர்வாகியின் இல்ல திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சி வத்தலக்குண்டு பைபாஸ் ரோடு பிள்ளையார்நத்தம் தனியார் மண்டபத்தில் நடந்தது. இதற்காக தேசிய நெடுஞ்சாலையின் இருபுறங்களிலும் 100-க்கும் மேற்பட்ட பேனர்கள் வைக்கப்பட்டன. ரோட்டின் இருபுறங்களிலும் பேனர்கள் ஆக்கிரமித்து இருந்ததால் அப்பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. சாலை சந்திப்புகள், வளைவுகளில் நிறுவப்பட்டிருந்த பேனர்களால் வாகனங்கள் பெரும் சிரமத்திற்கு இடையே கடந்து சென்றன.
இதுகுறித்து ஊராட்சி அதிகாரிகளிடம் கேட்டபோது திருமண நிகழ்ச்சிக்கு பேனர் வைப்பது தொடர்பாக எவ்வித முன்அனுமதியும் பெறவில்லை என்றனர்.