﻿ பீமா ஜூவல்லரி முதலாம் ஆண்டு துவக்க விழா

ADDED : ஜூலை 12, 2026 01:59 AM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் பீமா ஜூவல்லரியில் முதலாம் ஆண்டு துவக்க விழா நடந்தது.
திண்டுக்கல் சாலை ரோடு பீமா ஜூவல்லரியில் முதலாம் ஆண்டு துவக்க விழா நேற்று நடந்தது. நிர்வாக இயக்குனர் சுதீர் கபூர் பங்கேற்று குத்து விளக்கேற்றி முதலாம் ஆண்டு சிறப்பு விற்பனையை துவங்கி வைத்தார்.
அவர் கூறியதாவது:
கடந்த ஓராண்டாக திண்டுக்கல் மக்கள் பீமா ஜூவல்லரிக்கு மகத்தான ஆதரவு அளித்து வருகின்றனர். தங்கத்தில் துாய்மை, விற்பனையில் நேர்மை என்பதை தாரக மந்திரமாக கொண்டு பீமா ஜூவல்லரி செயல்பட்டு வருகிறது. திண்டுக்கல் ேஷாரூமின் முதலாம் ஆண்டு துவக்க விழாவை முன்னிட்டு வாடிக்கையாளர்களுக்கு தள்ளுபடி என்பதை விடவும் சிறப்பானதை கொடுக்க விரும்புகிறோம். அதன்படி, ஜூலை 11 முதல் 13 வரை தங்க நகைகளின் மீது 60 சதவீதம் வி.ஏ.,வரி தள்ளுபடி, அனைத்து பர்சேஸிற்கும் தங்க நாணயம் இலவசம், வைரம் காரட்டுக்கு ரூ.25 ஆயிரம் வரை தள்ளுபடி, பழைய தங்கத்திற்கு கிராமிற்கு ரூ.200 கூடுதல் மதிப்பு வழங்குகிறோம். பெரும்பாலான வெள்ளிப்பொருட்களுக்கு செய்கூலி, சேதாரம் கிடையாது. திண்டுக்கல் மக்களின் நல் ஆதரவு தெடார வேண்டும் என்றார். பொது மேலாளர் சென்ட்ராயன், உற்பத்தி மேலாளர் கார்த்திக், திண்டுக்கல் பொறுப்பாளர் மாணிக்கம், சதீஸ், கங்காதரன், கடை ஊழியர்கள் பங்கேற்றனர்.