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'கொடை' ஏரியில் 7 ஆண்டுகளாக பயன்பாட்டிற்கு வராத படகு குழாம்

'கொடை' ஏரியில் 7 ஆண்டுகளாக பயன்பாட்டிற்கு வராத படகு குழாம்

UPDATED : ஜூலை 20, 2026 09:27 PM

ADDED : ஜூலை 20, 2026 09:21 PM

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UPDATED : ஜூலை 20, 2026 09:27 PM ADDED : ஜூலை 20, 2026 09:21 PM

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கொடைக்கானல்:கொடைக்கானலில் தனியார் படகு குழாமை நகராட்சி பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வராததால் வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

சுற்றுலா தலமான கொடைக்கானல் நகரின் மையத்தில் உள்ள ஏரியில் நகராட்சி, தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகம் படகுகளை இயக்கி வருகிறது. இதன் மூலம் ஆண்டுதோறும் கோடிக்கணக்கில் வருவாய் கிடைக்கிறது.

நகராட்சிக்கு சொந்தமான ஏரியில் தனியார் படகு குழாம் 49 ஆண்டுகளாக குத்தகை அடிப்படையில் செயல்பட்டு வந்தது. குத்தகை நிறைவுற்ற நிலையில் 2019ல் உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவின்படி சீல் வைக்கப்பட்டது.

படகு குழாமை கடந்த 7 ஆண்டுகளாக நகராட்சி கையகப்படுத்த எவ்வித முயற்சியும் எடுக்காமல் வெறுமனே உள்ளது. அதிகாரிகள் சிலர் தனியாருக்கு மீண்டும் தாரை வார்க்க துணை நிற்பதாகவும் புகார் எழுந்துள்ளது. படகு குழாம் தவிர்த்து எஞ்சியுள்ள இடங்களை தனியார் நிர்வாகத்தினர் அனுபவத்தில் வைத்துள்ளனர்.

படகு குழாமை நகராட்சி கட்டுப்பாட்டில் எடுத்து இயக்கும் பட்சத்தில் கூடுதல் வருவாய் கிடைக்கும். இதன் மூலம் மக்களுக்கு விதிக்கப்படும் இதர வரியினங்கள் தொகை குறைக்க ஏதுவாகவும், வளர்ச்சி பணிகள் செய்ய நிதி பயன்படுத்த ஏதுவாக அமையும்.

நகராட்சி தலைவர் செல்லத்துரை கூறுகையில், 'கொடைக்கானல் ஏரியில் செயல்படும் தனியார் படகு குழாம் நீதிமன்ற உத்தரவில் சீல் வைக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து தனியார் நிர்வாகத்தினர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்து விசாரணை முடிவுற்று தீர்ப்பு வராத நிலையில் நகராட்சி கையகப்படுத்த முடியாத சூழல் உள்ளது. நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு பின் நகராட்சி மூலம் படகு குழாமை நடத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார்.

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