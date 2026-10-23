திண்டுக்கல்லில் அக்.22 முதல் நவ.1 வரை புத்தகத் திருவிழா: கலெக்டர் தகவல்
திண்டுக்கல்லில் அக்.22 முதல் நவ.1 வரை புத்தகத் திருவிழா: கலெக்டர் தகவல்
UPDATED : அக் 02, 2026 12:58 AM
ADDED : அக் 02, 2026 12:56 AM
திண்டுக்கல்: ‘மாவட்ட நிர்வாகம், பொது நுாலகத்துறை, திண்டுக்கல் இலக்கியக் களம் சார்பில் 13வது புத்தகத் திருவிழா திண்டுக்கல் அங்கு விலாஸ் மேல்நிலைப் பள்ளி மைதானத்தில் அக்.,22 முதல் நவ.,1 வரை 11 நாட்கள் நடக்க உள்ளது’’ என கலெக்டர் துர்கா தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது செய்திக்குறிப்பு:
திண்டுக்கல் நகரில் உள்ள பள்ளி மாணவர்கள் பள்ளி நாட்களில் காலை 9:45 முதல் 11:00 மணி வரை, மதியம் 3:00 முதல் மாலை 4:30 மணி வரை புத்தகக் கண்காட்சிக்கு வந்து செல்ல அனுமதி உண்டு.
11 நாட்கள் நடக்கும் புத்தகக் கண்காட்சியில் அரசு, தனியார், அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் என வட்டார அளவில் தேர்ந்தெடுத்து கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்த அனுமதிக்கப்பட்டு உள்ளது. அனைத்து தனியார், அரசு கல்லுாரிகளில் பயிலும் மாணவ, மாணவிகள் கண்காட்சியில் பங்கேற்கும் வகையில் வாகன, பஸ் வசதிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு உள்ளன.
கண்காட்சி அரங்கில் மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்கள் மூலம் சிறுதானியக் கடைகள் நடத்தவும், மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்கள் தயாரிக்கும் பொருட்களின் விற்பனைக்கான அங்காடி அமைக்கவும், சிறந்த நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் மூலம் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு உள்ளன.
அவசர உதவிக்கு டாக்டர்கள் நியமிக்கப்பட்டு உள்ளதுடன் 108 ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்கள், தீயணைப்பு வாகனங்கள் நிறுத்த அறிவுறுத்தப்பட்டு உள்ளன.
அனைத்து நாட்களும் காலை 10:30 மணிக்கு கருத்தரங்குகள், மதியம் 2:00 மணிக்கு உலகத் திரைப்படங்கள் திரையிடுவது, மாலை 5:00 மணிக்கு கலை நிகழ்ச்சிகள், இரவு 7:00 மணிக்கு சிந்தனை உரைகள் நடக்க உள்ளன. பொதுமக்கள், மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்று பயனடையலாம். இவ்வாறு அவர் குறிப் பிட்டுள்ளார்.