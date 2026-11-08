‘கொடை’ வன சுற்றுலா தலங்கள் பார்வையிட ஆன்லைனில் முன்பதிவு
‘கொடை’ வன சுற்றுலா தலங்கள் பார்வையிட ஆன்லைனில் முன்பதிவு
ADDED : நவ 07, 2026 06:27 PM
கொடைக்கானல்: திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் உள்ள வன சுற்றுலா தலங்களை பார்வையிட விரும்புபவர்கள் ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்து ஒத்துழைக்குமாறு வனத்துறை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி இன்றும்(நவ.8), நாளையும்(நவ.9) கொடைக்கானலுக்கு ஏராளமான சுற்றுலாப் பயணிகள் வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இங்குள்ள வன சுற்றுலா தலங்களான துாண் பாறை, குணா குகை, பைன் மரக்காடு, மோயர் சதுக்கம் ஆகியவற்றில் கூட்ட நெரிசல் ஏற்படுவதை தவிர்க்க வனத்துறை அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ள வனத்துறையின் www.kodaikanalwildlifesanctuary.com என்ற இணையதளம் வழியாக சுற்றுலா தலங்களை பார்வையிடுவதற்கான நுழைவு கட்டணம் செலுத்தி முன்பதிவு செய்து ஒத்துழைப்பு வழங்குமாறு வனத்துறை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.
இன்று வன சுற்றுலா தலங்களை பார்வையிட சுற்றுலாப் பயணிகள் மதியம் 2:00 மணி வரை மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவர் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.