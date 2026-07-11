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/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ 'ஹாப்பி எண்டிங்' என்ற பெயரில் கலாசாரம் ﻿ சீரழிவு: சட்டவிரோத ஸ்பாக்களால் திசைமாறும் இளைஞர்கள்

'ஹாப்பி எண்டிங்' என்ற பெயரில் கலாசாரம் ﻿ சீரழிவு: சட்டவிரோத ஸ்பாக்களால் திசைமாறும் இளைஞர்கள்

'ஹாப்பி எண்டிங்' என்ற பெயரில் கலாசாரம் ﻿ சீரழிவு: சட்டவிரோத ஸ்பாக்களால் திசைமாறும் இளைஞர்கள்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:05 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:05 AM

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திண்டுக்கல் மாநகரப் பகுதியில் சில இடங்களில் முறையான அனுமதியுடன் ஸ்பாக்கள், மசாஜ் சென்டர்கள் இயங்கி வருகின்றன. ஆனால் பல்வேறு முக்கிய இடங்களில் 20-க்கும் மேற்பட்ட சட்டவிரோத ஸ்பாக்கள் எவ்வித அனுமதியுமின்றி செயல்பட்டு வருவதாக அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

காவல் துறையினரின் கண்டும்காணாத போக்கைப் பயன்படுத்தி இளைஞர்களை குறி வைத்து நடத்தப்படும் இந்த மசாஜ் சென்டர்களால் சமூக சீரழிவும், சட்டம் -ஒழுங்கு பாதிப்பும் ஏற்படும் அபாயம் உருவாகியுள்ளது.

ஹாப்பி எண்டிங் நடுத்தர, வசதி படைத்த வீட்டு இளைஞர்கள், கல்லுாரி மாணவர்கள், கார்ப்பரேட் ஊழியர்களை குறிவைத்தே இந்த சட்டவிரோத ஸ்பாக்கள் நடத்தப்படுகின்றன. உடலுக்கு புத்துணர்ச்சி அளிக்கும் 'சாதாரண மசாஜ்' என்ற விளம்பரத்துடன் சமூக வலைதளங்கள் மூலம் இளைஞர்கள் ஈர்க்கப்படுகின்றனர். உள்ளே நுழைந்தவுடன் கூடுதல் கட்டணம் பெற்றுக்கொண்டு 'ஹாப்பி எண்டிங்' என்ற பெயரில் பாலியல் ரீதியான செயல்களுக்கு மூளைச்சலவை செய்யப்படுகின்றனர்.

தலைத்துாக்கும் பாதிப்புகள் இளம்பெண்களை பயன்படுத்தி இளைஞர்களிடம் ஆசை வார்த்தைகள் கூறியும், மிரட்டியும் பணம் பறிப்பதே இவர்களது முக்கிய நோக்கமாக உள்ளது. இந்த சட்டவிரோத ஸ்பாக்களின் பெருக்கத்தால் திண்டுக்கல் நகரில் பல்வேறு சமூகப்பாதிப்புகள் மெல்ல மெல்ல தலைதுாக்கத் தொடங்கியுள்ளன. மசாஜ் சென்டர்களுக்கு செல்ல பணம் தேவைப்படுவதால் சாதாரண இளைஞர்கள் கூட வழிப்பறி, திருட்டு, சைபர் குற்றங்களில் ஈடுபடும் அவல நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றனர்.

இளைஞர்களுக்கு கவுன்சிலிங் வாலிப பருவம், இளைஞர்களுக்கு முறையான கவுன்சிலிங் மூலம் போலி மசாஜ் சென்டர்களின் பின்னணியில் உள்ள மோசடிகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும்.

இளைய சமுதாயம் சீரழிவதைத் தடுக்கவும் திண்டுக்கல் நகரின் அமைதியைக் காக்கவும் எஸ்.பி., சட்டவிரோத ஸ்பாக்கள் மீது இரும்புக்கரம் கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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