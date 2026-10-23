கிரஷர், குவாரிகளின் செயல்பாடுகளில் விதிமீறல்கள் தாராளம்: காற்று, நிலத்தடிநீர், சுகாதார பிரச்னைகளால் மக்கள் தவிப்பு
கிரஷர், குவாரிகளின் செயல்பாடுகளில் விதிமீறல்கள் தாராளம்: காற்று, நிலத்தடிநீர், சுகாதார பிரச்னைகளால் மக்கள் தவிப்பு
UPDATED : அக் 22, 2026 01:05 AM
ADDED : அக் 21, 2026 04:36 PM
ரெட்டியார்சத்திரம்: மாவட்டத்தில் அனுமதியின்றி செயல்பட்டு வரும் கிரஷர், குவாரிகளில் விதிமீறல்கள் குறித்த கண்காணிப்பு நடவடிக்கையில் அலட்சியம் நீடிக்கிறது. காற்று, ஒலி, குடிநீர் மாசடைதல், குடியிருப்பு சேதம், விபத்து அபாய பிரச்னைகளும் அதிகரித்துள்ளதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம், புவியியல் சுரங்கத் துறையின் மூலம் அனுமதி பெற்ற கிரஷர், கல் குவாரிகள் ஏராளமாக உள்ளன. அரசுத் துறைகளில் தணிக்கை, உரிமம் புதுப்பித்தலின் அடிப்படையில் இவற்றின் எண்ணிக்கை அவ்வப்போது மாறுபட்டு வருகிறது.
இவை தவிர குக்கிராமங்களில் பல நிறுவனங்கள் உரிய விதிமுறைகளை பின்பற்றாத சூழலில் அரசு அனுமதி பெறாமல் இயங்கி வருவதாக புகார் எழுந்துள்ளது. இவற்றைச் சுற்றிலும் குடியிருப்புப் பகுதிகள், விவசாய நிலங்கள் இருந்தபோதும் மாசுக் கட்டுப்பாட்டு துறையின் விதிகளை பின்பற்றுவதில் அலட்சியம் தொடர்கிறது.
இப்பிரச்னைகள் குறித்து அடுத்தடுத்து புகார் எழுந்த போதும் துறை அதிகாரிகள் அலட்சியம் காட்டுவதாக சமூக ஆர்வலர்கள் குமுறுகின்றனர். அனுமதி அளவிற்கு கூடுதலான வெடி பயன்படுத்துவதனால் நிலத்தடி நீர், காற்று, ஒலி போன்றவை மாசுபடுகிறது. அப்பகுதி குடியிருப்புகளின் சுவர் விரிசல், சேதமடைவது போன்ற பிரச்னைகள் தொடர்கிறது.
குடியிருப்போர் மட்டுமின்றி இப்பகுதியை கடந்து செல்வோரும் மூச்சுத்திணறல், இதய நோய், காது கேட்கும் தன்மை பாதிப்பு போன்ற பிரச்னைகளுக்கு உள்ளாகி வருகின்றனர்.
மாசுக் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை முழுமையாக கண்காணிக்கவும், அடிப்படை பிரச்னைகள் மீதான நடவடிக்கையை துரிதப்படுத்தவும் மாவட்ட நிர்வாகம் முன்வர வேண்டும்.
சிறப்பு குழு தேவை
தயாளன், தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க மாவட்ட துணைத்தலைவர், ரெட்டியார்சத்திரம்: மாவட்டத்தில் அரசு விதிகளுக்கு புறம்பாக பல குவாரிகள் செயல்படுகின்றன. இவற்றில் அதிகத் திறன் கொண்ட வெடி பயன்பாடு, காற்று மாசுபடுத்தும் விதிமீறல் தாராளமாக உள்ளது.
குக்கிராமங்களில் கிரஷர் துாசி, அடர் புகை சூழ்ந்து மனிதர்கள் வாழ தகுதியற்ற பகுதியாக மாற்றி வருகின்றன. வெடி அதிர்வுகளால் வீடுகள் சேதமடையும் அவலம் பல ஆண்டுகளாக தொடர்கிறது.
விவசாயிகள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் நேரங்களில் மட்டும் அனுமதி வழங்குதல், புதுப்பித்தல் உள்ளிட்டவற்றை அதிகாரிகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைப்பதாக தெரிவிக்கின்றனர். அடுத்த சில வாரங்களில் வெளிப்படை தன்மையற்ற சூழலில் மறைமுகமாக இவை இயங்க துவங்குகின்றன.
ஜல்லிக்கற்கள், எம்-சாண்ட், பி-சாண்ட் மண் கொண்டு செல்லும் டிப்பர் வாகனங்கள் அதிவேகத்தில் இயக்கப்படுகிறது. இவை விபத்துக்களை உருவாக்குவது மட்டுமின்றி திறந்த வெளியாக கொண்டு செல்வதால் ரோட்டில் சிதறி வாகன ஓட்டிகள், பாதசாரிகளை பாதிப்படையச் செய்கின்றன.
தனியார் கிரஷர்களை கண்காணிக்கும் நேர்மையான அதிகாரிகளை கொண்ட சிறப்பு குழு அமைப்பதை மாவட்ட நிர்வாகம் துரிதப்படுத்த வேண்டும்.