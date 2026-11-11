பஸ் ஸ்டாண்ட், ரயில்வே ஸ்டேஷன்களில் அலைமோதிய மக்கள்: மணிக்கணக்கில் காத்திருந்து ஊர் திரும்பினர்
பஸ் ஸ்டாண்ட், ரயில்வே ஸ்டேஷன்களில் அலைமோதிய மக்கள்: மணிக்கணக்கில் காத்திருந்து ஊர் திரும்பினர்
UPDATED : நவ 10, 2026 10:03 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:00 AM
திண்டுக்கல்: தீபாவளி பண்டிகை முடிந்ததால் வெளியூர் வசிக்கும் மக்கள் நேற்று அவரவர் ஊர்களுக்கு திரும்பினர். மாவட்டத்தில் பஸ் ஸ்டாண்ட், ரயில்வே ஸ்டேஷன்களில் பயணிகள் கூட்டம் அலைமோதியது.
நாடு முழுவதும் வழக்கமான உற்சாகத்துடன் தீபாவளி பண்டிகை நேற்று முன்தினம் கொண்டாடப்பட்டது.
அரசு ஊழியர்கள், குடும்பத்துடன்வெளியூரில் வசிப்போர், இளைஞர்கள், மாணவர்கள் என பல தரப்பினரும் சொந்த ஊர் சென்று திரும்புவதற்கு வசதியாக, தீபாவளிக்குமறுநாளான நேற்று அரசு விடுமுறை அறிவித்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டிருந்தது.
பண்டிகை உற்சாகம் முடிந்த கையோடு நேற்று அவரவர் வசிக்கும் ஊர்களுக்கு திரும்பினர். இதனால் ரயில்வே ஸ்டேஷன்,பஸ் ஸ்டாண்ட், ஆம்னி பஸ் ஸ்டாண்ட் உள்ளிட்ட இடங்களில் மக்கள் கூட்டம் அலை மோதியது.
திண்டுக்கல் பஸ் ஸ்டாண்டில்இருந்து சென்னை, கோயம்புத்துார், திருச்சி, திருப்பூர், சேலம், ஈரோடு, கரூர் செல்வதற்கு சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்பட்டன. அதேசமயம் வேலுார், கிருஷ்ணகிரி, ஓசூர், நாமக்கல், பெங்களூரு செல்வதற்கு நேரடி சிறப்பு பஸ்கள் இல்லாததால் பயணிகள்அவதியடைந்தனர்.
மதுரை, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட இடங்களில் இருந்து தொலைதுாரங்களுக்கு இயக்கப்பட்டபஸ்களே திண்டுக்கல் வழியாக வந்து சென்றதால் பலர் படிக்கட்டுகளில் அமர்ந்தபடி பயணம் செய்தனர்.
கொடைக்கானல்,ஒட்டன்சத்திரம், பழநி உள்ளிட்ட இடங்களில் இருந்து குடும்பத்துடன் வெளியூர் செல்ல காத்திருந்த பயணிகள், முதியோர்கள்மணிக்கணக்கில் காத்திருந்து ஊர் திரும்பினர்.
திண்டுக்கல், தேனி மாவட்டங்களை உள்ளடக்கிய திண்டுக்கல் போக்குவரத்து மண்டலத்தில் இருந்து பயணிகளின் நிவர்த்தி செய்யும் வகையில் கூடுதல் சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப் படாதது ஏமாற்றத்தை தந்தது.