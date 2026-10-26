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கொடைக்கானல் ரோட்டில் மண் சரிவில் சிக்கிய பஸ் அகற்றம்
கொடைக்கானல் ரோட்டில் மண் சரிவில் சிக்கிய பஸ் அகற்றம்
UPDATED : அக் 26, 2026 12:27 AM
ADDED : அக் 25, 2026 08:35 PM
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பழநி: பழநி கொடைக்கானல் ரோட்டில் 14வது கொண்டை ஊசி வளைவு அருகே மண் சரிவு காரணமாக ரோட்டில் சிக்கிய கேரள பஸ்சை தீயணைப்புத் துறையினர் மீட்டனர்.
பழநி கொடைக்கானல் சாலையில் மழை காரணமாக ஆங்காங்கே மண் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் 14வது கொண்டை ஊசி வளைவுப் பகுதியில் இன்று (அக்.,25) மாலை கொடைக்கானலில் இருந்து வந்த சுற்றுலா பஸ் சிக்கியது. இதனால் அப்பகுதியில் போக்குவரத்து தடை பட்டது. அந்த வழியே வந்த அரசு பஸ் டிரைவர் அளித்த தகவலின் பெயரில் பழநி தீயணைப்புத் துறையினர், சிக்கியிருந்த பஸ்சை பாதுகாப்பாக நகற்றி சாலை ஓரமாக நிறுத்திய பின் போக்குவரத்து சீரானது. சுற்றுலா சொகுசு பஸ்சை சீரமைக்க எடுத்துச் செல்ல நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.