125 நாள் வேலை திட்டத்தில் கருவிழி வருகைப்பதிவு முறை ரத்து: குறைதீர் கூட்டத்தில் கலெக்டரிடம் மனு
125 நாள் வேலை திட்டத்தில் கருவிழி வருகைப்பதிவு முறை ரத்து: குறைதீர் கூட்டத்தில் கலெக்டரிடம் மனு
UPDATED : நவ 03, 2026 04:13 AM
ADDED : நவ 02, 2026 09:20 PM
திண்டுக்கல்: '125 நாள் வேலை திட்டத்தில் கருவிழி வருகைப்பதிவு முறையை ரத்து செய்ய வேண்டும்' என குறைதீர் கூட்டத்தில் கலெக்டரிடம் பொதுமக்கள், விவசாயிகள் மனு அளித்தனர்.
திண்டுக்கல் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பொதுமக்கள் குறைதீர் கூட்டம் கலெக்டர் துர்கா தலைமையில் இன்று (நவ.,2) நடந்தது. டி.ஆர்.ஓ.,ஜெயபாரதி, வேளாண்மை இணை இயக்குனர் கோவிந்தராசு, ஆர்.டி.ஓ.,பழனிவேல் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.
கூட்டத்தில் மாவட்டத்தை சேர்ந்த பொதுமக்கள் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மனுக்களை அளித்தனர். மொத்தம் 628 மனுக்கள் பெறப்பட்டன. தகுதியான மனுக்கள் மீது உரிய விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்க அதிகாரிகளுக்கு கலெக்டர் உத்தரவிட்டார்.
தொடர்ந்து பிற்படுத்தப்பட்டோர், சிறுபான்மையினர் நலத்துறை சார்பில் தேவாலயங்களை புனரமைக்கும் பணிக்காக 3 தேவாலயங்களுக்கு தலா ரூ.10 லட்சம் வீதம் ரூ.30 லட்சம் மானியத்தொகை வழங்குவதற்கான ஆணையை கலெக்டர் வழங்கினார்.
அகில இந்திய விவசாய தொழிலாளர் சங்கத்தினர் மாவட்ட தலைவர் பாலாஜி தலைமையில் அளித்த மனுவில், 'மாவட்டத்தில் உள்ள 14 ஊராட்சி ஒன்றியங்கள், 306 ஊராட்சிகளில் 125 நாள் வேலை திட்டத்தில் பணியாற்றும் தொழிலாளர்களுக்கு நிலுவையில் உள்ள சம்பளத்தை வழங்க வேண்டும். கருவிழி வருகை பதிவு முறையை ரத்து செய்ய வேண்டும். அடையாள அட்டை உள்ள அனைவருக்கும் வேலை வழங்க வேண்டும்' என குறிப்பிட்டிருந்தனர்.
பூஜாரிகள் பேரமைப்பு சார்பில் அளித்த மனுவில், 'பொருளாதாரத்தில் நலிவுற்ற கோயில்களுக்கு தீப நெய், எண்ணெய், பூஜை பொருட்களை அதிக வருமானம் உள்ள பெரிய கோயில்களில் இருந்து வழங்க ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். சிதிலமடைந்த கோயில்களில் திருப்பணிகள் செய்து கும்பாபிஷேகம் நடத்த வேண்டும்' என குறிப்பிட்டிருந்தனர்.
நிலக்கோட்டை கோடாங்கி நாயக்கன்பட்டி இஸ்லாமிய பெண்கள் அளித்த மனுவில், 'எங்கள் கிராமத்தை சேர்ந்த சிலர் எங்களை ஊரை விட்டு ஒதுக்கி வைத்திருப்பதாக பொதுமக்களிடம் தெரிவித்துள்ளனர். இதனால் குடும்ப நிகழ்ச்சிகளை நடத்த முடியவில்லை. பொது நிகழ்ச்சிகளுக்கும் எங்களால் செல்ல முடியவில்லை. எனவே இந்த பிரச்னைக்கு நிரந்தர தீர்வு ஏற்படுத்த அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட வேண்டும்' என குறிப்பிட்டிருந்தனர்.