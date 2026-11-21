/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/இன்று மின்தடை ரத்து
UPDATED : நவ 21, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 20, 2026 07:48 PM
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திண்டுக்கல்: பராமரிப்பு காரணங்களுக்காக அங்குநகர் துணை மின்நிலையத்தில் இருந்து மின் விநியோகம் நடக்கும் திண்டுக்கல் மாநகர், செட்டிநாயக்கன்பட்டி, சென்னமநாயக்கன்பட்டி, என்.எஸ்.,நகர், குரும்பபட்டி, பொன்மாந்துறை, அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் இன்று (நவ.21) காலை 9:00 முதல் மதியம் 2:00 மணி வரை மின்சார விநியோகம் தடைபடும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. நிர்வாக காரணங்களால் இந்த மின்தடை ரத்து செய்யப்படுகிறது.
இதேபோல் வடமதுரை, பழநி, நல்லமனார்கோட்டை துணை மின்நிலையங்களுக்கு உட்பட்ட பகுதிகளிலும் இன்று(நவ.21) அறிவிக்கப்பட்டிருந்த மின்தடை ரத்து செய்யப்படுகிறது. இப்பகுதிகளில் வழக்கம்போல் இன்று மின்சாரம் தடையின்றி விநியோகிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.