வரைபடம் தயாரிக்கும் பணியில் கணக்கெடுப்பு அலுவலர்கள்
வரைபடம் தயாரிக்கும் பணியில் கணக்கெடுப்பு அலுவலர்கள்
UPDATED : ஆக 01, 2026 08:47 PM
ADDED : ஆக 01, 2026 08:44 PM
திண்டுக்கல்:மாவட்டத்தில் வீடுகளின் வகைகள் கணக்கெடுப்பு பணியில் ஈடுபடும் அலுவலர்கள் தங்களுக்கான பகுதிகளில் ஆய்வு செய்து வரைபடம் தயாரிப்பில் ஈடுபட்டனர்.
நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு திட்டமிடும் வகையில் இரு கட்டங்களாக மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு நடக்கிறது. முதல்கட்டமாக வீடுகளின் வகைகள் கணக்கெடுப்பு பணி ஒரு மாதம் நடக்கிறது. இதையொட்டி பொதுமக்கள் தாமாக முன்வந்து சுயவிவரங்களை பதிவு செய்யும் சுயவிவர கணக்கெடுப்பு பணி நடந்தது.
தமிழகம் முழுவதும் அலுவலர்கள் நேரடியாக மேற்கொள்ளும் வீடுகளின் வகைகள் கணக்கெடுப்பு பணி நேற்று துவங்கியது. இதற்காக திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் 4 ஆயிரம் அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர். இவர்களுக்கு கணக்கெடுப்பு மேற்கொள்வது தொடர்பான பயிற்சிகள் மாநகராட்சி அலுவலக அரங்கில் நடத்தப்பட்டது.
தொடர்ந்து கணக்கெடுப்பு பணிக்காக அலுவலர்களை உள்ளடக்கிய குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு குழுவும் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பகுதிகளை 3 நாட்கள் ஆய்வு செய்து வரைபடம் தயாரிக்க வேண்டும். அதன்பிறகே வீடுகளின் வகைகள் தொடர்பாக கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும்.
நேற்று மாவட்டம் முழுவதும் கணக்கெடுப்பு அலுவலர்கள் தங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பகுதிகளில் ஆய்வு செய்து வரைபடம் தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
ஆக.,4 முதல் வீடுகள்தோறும் கணக்கெடுப்பு அலுவலர்கள் நேரடியாக சென்று வீடுகளின் வகைகள், வீட்டில் உள்ள வசதிகள் தொடர்பாக 33 கேள்விகளை கேட்டு விவரங்கள் சேகரிக்க உள்ளனர்.