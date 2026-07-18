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அரசு பஸ் டிரைவர், கண்டக்டர் பணி ஒதுக்கீட்டில் மாற்றம்: சேவை பாதிப்பால் அவதிக்குள்ளாகும் பயணிகள்

அரசு பஸ் டிரைவர், கண்டக்டர் பணி ஒதுக்கீட்டில் மாற்றம்: சேவை பாதிப்பால் அவதிக்குள்ளாகும் பயணிகள்

UPDATED : ஜூலை 18, 2026 09:21 PM

ADDED : ஜூலை 18, 2026 09:20 PM

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UPDATED : ஜூலை 18, 2026 09:21 PM ADDED : ஜூலை 18, 2026 09:20 PM

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கன்னிவாடி:அரசு பஸ் டிரைவர், கண்டக்டர்களுக்கு வரன்முறைப்படுத்தாத பணி ஒதுக்கீட்டால் பல பஸ்களின் சேவையில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. தினமும் ஆயிரக்கணக்கான கி.மீ., பயணம் தடைபடுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது.

மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளை உத்தரவுப்படி திண்டுக்கல் மண்டலத்தில் பணி மூப்பு அடிப்படையில் சுழற்சி முறையில் ஊழியர்களுக்கான வேலை ஒதுக்கீடு டெப்போ வாரியாக அமல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

இதில் அதிகாரிகள் அலட்சியத்தால் வயதில் மூத்த ஊழியர்கள் அவதி, பலர் விடுப்பில் செல்வது உள்ளிட்ட பிரச்னைகள் அதிகரித்து வருகிறது. அரசு பஸ்கள் சேவையில் பாதிப்பு ஏற்பட்டு பயணிகள் சிரமப்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது.

தொழிற்சங்கங்களின் நிர்வாகிகள் சிலர் கூறியதாவது:

நீதிமன்ற உத்தரவை முழுமையாக வரன்முறைப்படுத்தாமல் செயல்படுத்துவதில் அதிகாரிகள் அலட்சியம் காட்டியுள்ளனர். ஒவ்வொரு டெப்போவிற்கும் 20 முதல் 30 டிரைவர், கண்டக்டர்கள் பற்றாக்குறை உள்ளது. பெரும்பாலும் வயதில் மூத்த, உடல்நல குறைபாடுள்ள ஊழியர்கள் உள்ளனர்.

கி.மீ., செயலாக்கத்தை மட்டுமே அடிப்படையாக கொண்டு வரன்முறை செய்துள்ளனர். 16 முதல் 20 மணி நேரத்திற்கு ஓய்வின்றி உழைக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. பலர் பணிக்கு வருவதை தவிர்த்து விடுப்பில் செல்வது அதிகரித்து வருகிறது.

இதையடுத்து புறநகர் பஸ்களை எல்லைக்குட்பட்ட பிற வழித்தடங்களில் இயக்கி கி.மீ., துாரத்தை சரி செய்து விடுகின்றனர். ஆனால் பல டவுன் பஸ்களின் இயக்கத்தில் 'ட்ரிப் கட்' செய்யப்பட்டு தினமும் டெப்பா வாரியாக நுாற்றுக்கணக்கான கி.மீ., பயணம் 'கட்' செய்யப்படுவது வாடிக்கையாகி வருகிறது. குக்கிராம மாணவர்கள், கூலி தொழிலாளர்கள், வெளியூர் செல்லும் பயணிகள் போதிய போக்குவரத்து வசதியின்றி அவதிக்குள்ளாகும் அவல நிலை நீடிக்கிறது.

எனவே கி.மீ., துாரத்துடன் நோய் பாதிப்பு, வயது மூப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படையிலும் பணி ஒதுக்கீட்டின் சுழற்சி முறையை வரன்முறைப்படுத்த அதிகாரிகள் முன்வர வேண்டும் என்றனர்.

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