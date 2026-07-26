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சர்ச் திருவிழாவில் தேர் பவனி

சர்ச் திருவிழாவில் தேர் பவனி

UPDATED : ஜூலை 25, 2026 09:46 PM

ADDED : ஜூலை 25, 2026 09:41 PM

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UPDATED : ஜூலை 25, 2026 09:46 PM ADDED : ஜூலை 25, 2026 09:41 PM

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நத்தம்:-நத்தம் அருகே ஊராளிபட்டியில் புனித சந்தியாகப்பர் சர்ச் திருவிழா ஜூலை 21ல் கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது. தொடர்ந்து நவநாள் கூட்டு திருப்பலிகள் நடந்தது.

நேற்று முன்தினம் இரவு சந்தியாகப்பர் தேர் பவனி நடந்தது. அலங்கரிக்கப்பட்ட மின் ரதத்தில் சந்தியாகப்பர் முக்கிய வீதிகள் வழியாக வலம் வந்தார். சுற்றுவட்டாரங்களை சேர்ந்த ஏராளமான கிறிஸ்தவர்கள் பங்கேற்றனர். ஏற்பாடுகளை பாதிரியார்கள் தோமினிக் சேவியர், ஜான்பிரிட்டோ, ஜெரால்டு ஸ்டீபன் செல்வா, ஊர்மக்கள் செய்திருந்தனர்.

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