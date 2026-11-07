/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/பயணிகளின் உடைமைகள் சோதனை
UPDATED : நவ 04, 2026 10:53 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:49 AM
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திண்டுக்கல்: ரயிலில் வெடிப்பொருட்கள், ஆபத்தான விலங்குகள், எளிதில் தீப்பற்றும் பொருட்கள் எடுத்து செல்லத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில் தீபாவளியை முன்னிட்டு பயணிகள் யாரேனும் பட்டாசு உள்ளிட்ட எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய பொருட்களை எடுத்துச் செல்கிறார்களா என ரயில்வே போலீசார் சோதனை நடத்தினர்.
திண்டுக்கல் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் எஸ்.ஐ., பாஸ்கரன் தலைமையில் ரயில்வே பாதுகாப்பு படை போலீசார் இணைந்து நடைமேடை, நுழைவாயில் உள்ளிட்ட இடங்களில் பயணிகளின் உடைமைகளை சோதனை செய்து, பாதுகாப்பான பயணம் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.