ஜெருசலேம் புனித பயண மானியம் பெற கிறிஸ்தவர்களுக்கு அழைப்பு
ஜெருசலேம் புனித பயண மானியம் பெற கிறிஸ்தவர்களுக்கு அழைப்பு
UPDATED : அக் 08, 2026 12:53 AM
ADDED : அக் 08, 2026 12:48 AM
திண்டுக்கல்: தமிழ்நாட்டின் அனைத்து பிரிவினரையும் உள்ளடக்கிய 600 கிறிஸ்தவர்கள் பயனடையும் வகையில் ஜெருசலேம் புனித பயணம் மேற்கொண்டு திரும்பிய 550 கிறிஸ்தவர்களில் நபர் ஒருவருக்கு ரூ.37 ஆயிரம் வீதமும், 50 கன்னியாஸ்திரிகள், அருட்சகோதரிகளுக்கு நபர் ஒருவருக்கு ரூ.60 ஆயிரம் வீதமும் நேரடியாக மானியம் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் நடப்பாண்டில் புனித பயணம் மேற்கொண்டு திரும்பும் கிறிஸ்தவ மத பயனாளிகளிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப் படுகின்றன.
விண்ணப்ப படிவத்தை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் இயங்கும் மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் - சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகத்தில் கட்டணமின்றி பெற்றுக்கொள்ளலாம். மேலும் www.bcmbcmw.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் இருந்தும் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் 2027 ஜன.,31க்குள் உரிய ஆவணங்களுடன் ஆணையர், சிறுபான்மையினர் நலத்துறை, கலசமஹால் பாரம்பரிய கட்டடம், முதல் தளம், சேப்பாக்கம், சென்னை 600 005 என்ற முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என திண்டுக்கல் கலெக்டர் துர்கா தெரிவித்துள்ளார்.