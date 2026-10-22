செயற்கை நுண்ணறிவு காலத்தில் குடிமக்கள் சேவை கருத்தரங்கு
செயற்கை நுண்ணறிவு காலத்தில் குடிமக்கள் சேவை கருத்தரங்கு
UPDATED : அக் 14, 2026 12:50 AM
ADDED : அக் 14, 2026 12:48 AM
திண்டுக்கல்: புதுடெல்லி இந்திய பொது நிர்வாக நிறுவனம், மதுரை உள்ளூர் கிளை, திண்டுக்கல் ஜி.டி.என்., கலைக் கல்லுாரி சார்பில் ‘செயற்கை நுண்ணறிவு காலத்தில் குடிமக்கள் சேவைகள்’ என்ற தலைப்பில் கருத்தரங்கு கல்லுாரியின் கூட்டரங்கில் நடந்தது.
கல்லுாரி வணிகவியல் துறைத் தலைவர் இன்பலட்சுமி வரவேற்றார். முதல்வர் ரவிச்சந்திரன் துவக்க உரை ஆற்றினார். இந்திய பொது நிர்வாக நிறுவன மதுரை உள்ளூர் கிளை பொறுப்புத் தலைவர் ஞானபிரபாகரன் தலைமை உரை ஆற்றினார். கிளையின் செயலாளர் பாஸ்கரன் சிறப்புரை ஆற்றினார்.
கல்லுாரியின் கல்வி இயக்குநர் மார்கண்டேயன் செயற்கை நுண்ணறிவின் மூலம் வாடிக்கையாளர் சேவைகளை மாற்றியமைத்தல் என்ற தலைப்பில் பேசினார். மதுரை அமெரிக்கன் கல்லுாரியின் பொருளாதாரத் துறை முன்னாள் தலைவர் முத்துராஜா, செயற்கை நுண்ணறிவு காலத்தில் குடிமக்கள் சேவைகள், நலத்திட்டங்களை உரிய பயனாளிகளுக்குக் கொண்டு சேர்த்தல் என்ற தலைப்பில் பேசினார்.
ஏற்பாடுகளை மேலாண்மைத் துறைத் தலைவர் காவேரி, வணிகவியல் முதுகலைத் துறைத் தலைவர் அமுதா, வணிகவியல் துறைத் தலைவர் இன்பலட்சுமி ஆகியோர் ஒருங்கிணைந்து செய்திருந்தனர்.
கருத்தரங்கில் பங்கேற்றவர்களுக்கு சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன. இந்திய பொது நிர்வாக நிறுவனத்தின் மதுரை உள்ளூர் கிளையின் படேல் நன்றி தெரிவித்தார்.