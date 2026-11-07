தாண்டிக்குடியில் காபி சீசன் துவக்கம்

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ADDED : நவ 05, 2026 06:55 PM
தாண்டிக்குடி: திண்டுக்கல் மாவட்டம் தாண்டிக்குடி கீழ்மலை பகுதியில் காபி சீசன் துவங்கியுள்ளது.
இங்கு 30 ஆயிரம் ஏக்கரில் காபி சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. ஆண்டுதோறும் அக்டோபர் மாதத்தில் பழங்கள் பழுக்க துவங்கும். பின்னர் பழங்கள் பறிக்கும் பணி நடக்கும். ஜனவரியில் சீசன் நிறைவடையும்.
சில ஆண்டுக்கு முன் காபி அதிகளவு உற்பத்தி செய்யப்படும் பிரேசில், வியாட்நாம் நாடுகளில் உற்பத்தி பெருமளவு பாதித்தது. இதையடுத்து ஐரோப்பிய நாடுகளில் காபி தேவை அதிகரித்தது. அதேநேரத்தில் உள்நாட்டு தேவை அதிகரிப்பின் பின்னணியில் தாண்டிக்குடி காபிக்கு மவுசு அதிகரித்தது. கடந்தாண்டு அராபிகா காபிக்கு நல்ல விலை கிடைத்தது. நடப்பாண்டிலும் தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
காபி வாரிய அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், ‘ஐரோப்பிய நாடுகள், உள்நாட்டில் தேவை அதிகரித்துள்ளதால் காபிக்கு நல்ல விலை கிடைக்கும். இனிவரும் 5 ஆண்டுகளுக்கு காபி விலை குறைய வாய்ப்பில்லை’ என்றார்.