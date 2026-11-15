லெப்பைக்குளம் சீரமைப்பு பணியை கலெக்டர் ஆய்வு

UPDATED : நவ 14, 2026 06:36 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:34 PM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாநகராட்சி, ஊராட்சி ஒன்றிய பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்படும் மழைநீர் சேகரிப்பு, துாய்மை பணிகளை கலெக்டர் துர்கா நேரில் ஆய்வு செய்தார்.
அதன்படி மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட லெப்பைக்குளத்தில் அம்ரூத் 2.0 திட்டத்தின் கீழ் ரூ.1.74 கோடி மதிப்பில் மேற்கொள்ளப்படும் புனரமைக்கும் பணிகளை பார்வையிட்ட அவர், பனை விதைகள் நடும் பணியை துவக்கி வைத்தார்.
திண்டுக்கல் நேருஜி நினைவு மாநகராட்சி ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்பை புனரமைக்கும் பணிகள், மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் ரூ.5.66 லட்சம் மதிப்பில் ஆழ்துளைக் கிணற்றுடன் கூடிய நிலத்தடி நீர் செறிவூட்டும் குழாய் அமைக்கும் பணிகள், பாலகிருஷ்ணாபுரம் ஊராட்சி என்.ஜி.ஓ., காலனியில் கூட்டு தூய்மைப் பணிகளை கலெக்டர் ஆய்வு செய்தார்.
ஆர்.டி.ஓ.,பழனிவேல், கமிஷனர் பிரேம்ஆனந்த், நகர் நலஅலுவலர் முருகானந்த் உள்ளிட்டவர்கள் பங்கேற்றனர்.