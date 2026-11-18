மனைவிக்கு வீட்டிலேயே பிரசவம் பார்த்த ‘சர்வேயர்’: விளக்கம் கேட்டு கலெக்டர் ‘நோட்டீஸ்’
மனைவிக்கு வீட்டிலேயே பிரசவம் பார்த்த ‘சர்வேயர்’: விளக்கம் கேட்டு கலெக்டர் ‘நோட்டீஸ்’
UPDATED : நவ 18, 2026 08:02 PM
ADDED : நவ 18, 2026 08:02 PM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் அருகே மருத்துவ உதவிகள் இன்றி மனைவிக்கு வீட்டிலேயே பிரசவம் பார்த்த சர்வேயரிடம் விளக்கம் கேட்டு ‘நோட்டீஸ்’ அனுப்ப கலெக்டர் துர்கா உத்தரவிட்டார்.
குஜிலியம்பாறை தாலுகா சர்வேயர் முத்தழகன் 28. இவரது மனைவி மகேஸ்வரி 25. காதலித்து திருமணம் செய்து குஜிலியம்பாறையில் வசிக்கின்றனர். நிறைமாத கர்ப்பிணியாக இருந்த மகேஸ்வரிக்கு நவ.,16 இரவு பிரசவ வலி ஏற்பட்டது. எவ்வித மருத்துவ வசதிகளும் இன்றி வீட்டிலேயே அவருக்கு சுயமாக பிரசவம் பார்த்ததில் பெண் குழந்தை பிறந்தது. இத்தகவல் தம்பதி எடுத்த புகைப்படம் மூலம் வாட்ஸ்ஆப்பில் பரவி வைரலானது.
மறுநாள் காலை 8:30 மணிக்கு குஜிலியம்பாறை ஆரம்ப சுகாதார நிலைய மருத்துவ அலுவலர் ரோகித், நர்ஸ்கள் இணைந்து தாய், சேய் நலம் அறிய வீட்டிற்கு சென்றனர். ஆனால் வீட்டை பூட்டிய தம்பதி மருத்துவ பரிசோதனைக்கு ஒத்துழைப்பு தர மறுத்து தொடர்ந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். போலீசார் சென்றும் கதவை திறக்க மறுத்தனர். மதியம் 12:00 மணி வரை இச்சம்பவம் நீடித்தது.
இவ்விவரம் மாவட்ட சுகாதார அலுவலர் செல்வக்குமார், கலெக்டர் துர்காவிற்கு தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்பின் கலெக்டர் உத்தரவில் மாவட்ட நில அளவைத்துறை உதவி இயக்குனர் சரவணன், துறை அலுவலர்களுடன் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று சர்வேயரிடம் ‘சஸ்பெண்ட்’ செய்யப்படுவீர்கள் என எச்சரித்தார்.
அதன்பின் கதவை திறந்த சர்வேயர், டாக்டர், ஒரு பெண் போலீசாரை மட்டுமே உள்ளே செல்ல அனுமதித்தார். உள்ளே சென்ற டாக்டர் ரோகித் சோதனை செய்தபோது தொப்புள் கொடி நீக்கப்பட்டு சில்வர் பேஷனில் சுகாதாரமற்ற முறையில் இருப்பது தெரிந்தது.
குஜிலியம்பாறை தாசில்தார் நாட்றாயன் பிரசவித்த தாய் மகேஸ்வரியிடம் நேரடி பதிவு செய்த வாக்குமூலம், எழுத்துப்பூர்வ கடிதத்தை கலெக்டருக்கு அறிக்கையாக சமர்பித்தார்.
இந்நிலையில் சர்வேயரிடம் விளக்கம் கேட்டு ‘நோட்டீஸ்’ அனுப்ப கலெக்டர் துர்கா உத்தரவிட்டார்.