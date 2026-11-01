/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/கொடைக்கானலில் கலெக்டர் ஆய்வு
UPDATED : அக் 31, 2026 11:35 PM
ADDED : அக் 31, 2026 06:46 PM
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கொடைக்கானல்: கொடைக்கானல் மலைப்பகுதியில் கனமழையால் சேதமடைந்த ரோடுகளை கலெக்டர் துர்கா ஆய்வு செய்தார்.
கொடைக்கானலில் கடந்த வாரம் பெய்த கனமழையின் போது பெரியகுளம் அடுக்கம் ரோட்டில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டு போக்குவரத்து பாதித்தது. தொடர்ந்து இப்பகுதியில் மணல் மூடைகள் அடுக்கி சீரமைக்கும் பணி நடந்தது. இதனை கலெக்டர் துர்கா நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். மேலும் செண்பகனுார் வெள்ளி நீர்வீழ்ச்சி, பி.எல்.,செட், கொடைக்கானல் நகர் பகுதியில் சேதமடைந்த வீடுகள், ரோடு சீரமைப்பு பணிகளை ஆய்வு செய்தார்.
திண்டுக்கல் கோட்டப் பொறியாளர் விஜயக்குமார், கொடைக்கானல் உதவி கோட்ட பொறியாளர் ராஜன், தாசில்தார் நந்தகோபால் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.