ரோட்டில் கொட்டிச் சிதறிய ‘ஆசிட்’டால் பொது மக்கள் கண் எரிச்சலால் பாதிப்பு
ரோட்டில் கொட்டிச் சிதறிய ‘ஆசிட்’டால் பொது மக்கள் கண் எரிச்சலால் பாதிப்பு
UPDATED : நவ 15, 2026 05:42 PM
ADDED : நவ 15, 2026 05:36 PM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் கலெக்டர் அலுவலகம் அருகே நடந்த விபத்தில் டேங்கர் லாரியில் இருந்து தரையில் கொட்டிய ‘ஆசிட்’ட்டால் ஏற்பட்ட புகையால் தொண்டை கரகரப்பு, கண் எரிச்சல் ஏற்பட்டு பொது மக்கள் பாதிக்கப்பட்டனர்.
மதுரையை சேர்ந்த லாரி டிரைவர் மதியழகன். இவர், துாத்துக்குடியில் இருந்து 25 ஆயிரம் லிட்டர் ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலம் ஏற்றிய டேங்கர் லாரியை கரூர் நோக்கி ஓட்டிச் சென்றார். திண்டுக்கல் கலெக்டர் அலுவலகம் அருகே உள்ள கரூர் பைபாஸ் ரோடு மேம்பாலத்தில் நேற்று அதிகாலை 3:30 மணிக்கு வந்தபோது, ஆசிட் லாரி திடீரென தாறுமாறாக ஓடி தடம் மாறியது. அப்போது, அதே வழியாக துாத்துக்குடியில் இருந்து நாமக்கல் நோக்கி சுண்ணாம்புக்கல் ஏற்றி வந்த மற்றொரு லாரி, ஆசிட் லாரியின் பின்புறம் மோதியது. இவ்விபத்தில் ஆசிட் ஏற்றி வந்த லாரியின் பின்புறம் இருந்த வால்வு உடைந்து அமிலம் தரையில் கொட்டியது. ரோட்டில் கொட்டிய ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலத்தால் அப்பகுதியில் பெரும் புகைமூட்டம் உண்டானது. இப்புகையால் சுற்றி இருக்கும் குடியிருப்பு பகுதி மக்களுக்கு தொண்டை கரகரப்பு, கண் எரிச்சல் உள்ளிட்ட பாதிப்பு ஏற்பட்டது. இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த தாடிக்கொம்பு போலீசார் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்து போக்குவரத்தை மாற்று வழியில் திருப்பி விட்டனர். திண்டுக்கல் தீயணைப்பு மீட்பு படையினர் தண்ணீர் பீய்ச்சி அடித்து 3 மணி நேரம் போராடி அமிலத்தின் வீரியத்தை குறைத்தனர். தாடிக்கொம்பு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.