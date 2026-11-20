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விபத்தில் இறந்த வனக்காவலர் குடும்பத்துக்கு இழப்பீடு
விபத்தில் இறந்த வனக்காவலர் குடும்பத்துக்கு இழப்பீடு
UPDATED : நவ 20, 2026 12:12 AM
ADDED : நவ 20, 2026 12:12 AM
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திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்டம் சித்தரேவு பகுதியை சேர்ந்தவர் ராமசாமி 32. 2024-ம் ஆண்டு கன்னிவாடி வனச்சரகத்தில் வனக்காவலராக பணியாற்றினார். மனைவி, மகன், மகள் உள்ளனர். 2024 நவ.,20ல் செம்பட்டி அருகே கூலம்பட்டி பிரிவில் ராமசாமி டூவீலரில் சென்றபோது லாரி மோதி பலியானார்.
இவ்வழக்கில் அவரது மனைவி வள்ளி இழப்பீடு கேட்டு திண்டுக்கல் சிறப்பு சார்பு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். வழக்கறிஞர் சாக்ரடீஸ் ஆஜராகி வாதாடினார்.
வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி சோமசுந்தரம், ராமசாமியின் குடும்பத்துக்கு ரூ.83 லட்சத்து 3 ஆயிரத்து 232 இழப்பீடு வழங்கும்படி லாரி காப்பீடு செய்யப்பட்டிருந்த காப்பீடு நிறுவனத்துக்கு உத்தரவிட்டார்.