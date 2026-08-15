செந்துறையில் மின்கம்பங்கள் சீரமைப்பு தினமலர் நாளிதழ் செய்தி எதிரொலி
செந்துறையில் மின்கம்பங்கள் சீரமைப்பு தினமலர் நாளிதழ் செய்தி எதிரொலி
ADDED : ஆக 13, 2026 09:01 PM
செந்துறை, ஆக.14-
தினமலர் நாளிதழ் செய்தி எதிரொலியாக செந்துறை ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதியில் தாழ்வாக சென்ற மின்கம்பிகள், சேதமான மின்கம்பம் சீரமைக்கப்பட்டன.
செந்துறை ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட மங்கலப்பட்டி, நல்லபிச்சம்பட்டி, ஒற்றங்குட்டு பகுதிகளில் சில மின்கம்பங்களில் மின்கம்பிகள் தாழ்வாக செல்கின்றன. சில மின்கம்பங்கள் சேதமடைந்து ஆபத்தான நிலையில் உள்ளன.
இதுகுறித்து தினமலர் நாளிதழின் உங்கள் ஊராட்சி பகுதியில் செய்தி வெளியானது. இதன் எதிரொலியாக செந்துறை மின்வாரிய உதவி செயற்பொறியாளர் பாரதிதாசன் மேற்பார்வையில் ஊழியர்கள் மங்கலப்பட்டி, ஒற்றங்குட்டு, நல்லபிச்சம்பட்டி பகுதிகளில் தாழ்வாக சென்ற மின் கம்பிகளை சீரமைத்தனர். மங்கலப்பட்டி பகுதியில் அடிப்பாகம் சேதமடைந்த நிலையில் இருந்த மின்கம்பங்களை சிமென்ட் பூச்சு மூலம் சீரமைத்தனர்.
நீண்ட நாட்களாக இருந்த பிரச்னைக்கு ஒரே நாளில் தீர்வு கிடைத்ததால் அப்பகுதி மக்கள் நிம்மதி அடைந்தனர்.