/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ கஞ்சா செடி வளர்த்த தம்பதி
ADDED : ஆக 14, 2026 08:10 PM
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கொடைக்கானல், ஆக.15-
கொடைக்கானல் பள்ளங்கியில் அரசு நிலத்தில் கஞ்சா பயிரிட்ட தம்பதியை போலீசார் தேடுகின்றனர்.
பள்ளங்கி அடிசரை மூலக்காடு பகுதியில் உள்ள அரசு புறம்போக்கு நிலத்தில் கூக்காலை சேர்ந்த ஈஸ்வரன் 35, இவரது மனைவி அமராவதி 30, இருவரும் விவசாயம் செய்து வருகின்றனர். இதில் ரகசியமாக கஞ்சா செடி வளர்ப்பதாக கொடைக்கானல் போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து சோதனை செய்ததில் 18 கஞ்சா செடிகள் அழிக்கப்பட்டன. தலைமறைவான தம்பதியை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.