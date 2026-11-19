/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/காதல் தம்பதி போலீசில் தஞ்சம்
UPDATED : நவ 18, 2026 06:06 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:04 PM
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சாணார்பட்டி:
திருச்சி கஞ்சநாயக்கன்பட்டியைச் சேர்ந்தவர்கள் கந்தசாமி மகன் பழனிச்சாமி 25, முத்துக்குமார் மகள் கலையரசி 20.
இருவரும் கடந்த 3 வருடங்களாக காதலித்து வந்தனர். இதற்கு பெற்றோர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இதனால் காதல் ஜோடி வீட்டை விட்டு வெளியேறி கோயிலில் திருமணம் செய்து கொண்டனர். பின்னர் பாதுகாப்பு கேட்டு சாணார்பட்டி அனைத்து மகளிர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் தஞ்சம் அடைந்தனர். எஸ்.ஐ., பிரதீபா இருவரது பெற்றோரையும் அழைத்து பேசினார். இருவரும் மேஜர் என்பதால், அவர்களது விருப்பத்தில் பழனிச்சாமி வீட்டாருடன் அனுப்பி வைத்தனர்.