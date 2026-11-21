/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/காதல் தம்பதி போலீசில் தஞ்சம்
UPDATED : நவ 20, 2026 04:48 PM
ADDED : நவ 20, 2026 04:46 PM
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வேடசந்துார்:
திண்டுக்கல் மாவட்டம் ரெட்டியார்சத்திரம் அருகே அளவாச்சிபட்டி நுாற்பாலை தொழிலாளி சபரி 30. திருவண்ணாமலை மாவட்டம் அளவச்சலுார் கிருத்திகா 26. காது கேளாத, வாய் பேச முடியாத மாற்றுத்திறனாளிகள். இருவரும் சில மாதங்களாக காதலித்து வந்தனர். இவர்களது காதலுக்க இருவீட்டார் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
இதனால் வீட்டை விட்டு வெளியேறிய இருவரும் கோயிலில் திருமணம் செய்து கொண்டனர். பின்னர் தங்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கக் கோரி வேடசந்துார் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் தஞ்சம் அடைந்தனர்.
போலீசார் இருவீட்டாரிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். அதனை ஏற்காத நிலையில், இருவரும் மேஜர் என்பதால் அவர்கள் விருப்பப்படி வாழ இடையூறு செய்யக் கூடாது என பெற்றோருக்கு அறிவுறுத்தி அனுப்பினர்.