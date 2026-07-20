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/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/﻿ பழநி மடம் நிலம் பத்திரப்பதிவு மோசடி 8 பேரிடம் சி.பி.சி.ஐ.டி., எஸ்.பி., விசாரணை நில அளவை வரைபடத்தை சேகரித்த போலீசார்

﻿ பழநி மடம் நிலம் பத்திரப்பதிவு மோசடி 8 பேரிடம் சி.பி.சி.ஐ.டி., எஸ்.பி., விசாரணை நில அளவை வரைபடத்தை சேகரித்த போலீசார்

﻿ பழநி மடம் நிலம் பத்திரப்பதிவு மோசடி 8 பேரிடம் சி.பி.சி.ஐ.டி., எஸ்.பி., விசாரணை நில அளவை வரைபடத்தை சேகரித்த போலீசார்

ADDED : ஜூலை 19, 2026 11:20 PM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 11:20 PM

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திண்டுக்கல்: பழநி தண்டபாணி சுவாமி மடத்துக்கு சொந்தமான ரூ.100 கோடி மதிப்புள்ள நிலம், மோசடியாக தனியாருக்கு பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில், 8 பேரிடம் சி.பி.சி.ஐ.டி., எஸ்.பி., நேற்று விசாரணை நடத்தினார்.

பழநி அடிவாரம் பூங்கா ரோட்டில் தண்டபாணி சுவாமி மடத்தின் அறக்கட்டளைக்கு சொந்தமான ரூ.100 கோடி மதிப்புள்ள 1.40 ஏக்கர் நிலம் உள்ளது. ஜூலை 6ல் இந்த நிலம், திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை பாப்பன்குளத்தை சேர்ந்த வெள்ளத்துரை, பழநி டி.கே.என்.புதுாரை சேர்ந்த சேதுபதி ஆகிய இருவருக்கு ரூ.2 கோடிக்கு கிரையமாக பழநி சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்த மோசடி தொடர்பான புகாரின் அடிப்படையில், சி.பி.சி.ஐ.டி., எஸ்.பி., சஜிதா, டி.எஸ்.பி., அஜய்தங்கம் தலைமையிலான போலீசார் ஜூலை 16ல் விசாரணையை துவக்கினர். பழநி பத்திரப்பதிவு அலுவலகம், மடத்துக்கு சொந்தமான நிலம், கோயில் நிர்வாக அலுவலகம், கண்காணிப்பு அலுவலகத்தில் ஆய்வு நடத்தி ஆவணங்களை சேகரித்தனர். மேலும் புகாருக்குள்ளான சார்பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன், விழுப்புரத்தை சேர்ந்த முருகதாஸ், வெள்ளத்துரை, சேதுபதி, அவர்களுடன் தொடர்புடையவர்களின் வீடுகள், அலுவலகங்களில் சோதனை நடத்தினர். திண்டுக்கல், பழநி மட்டுமில்லாமல் திருப்பூர், விழுப்புரம், திருநெல்வேலி மாவட்டங்களிலும் நடந்த சி.பி.சி.ஐ.டி., சோதனையில் பல முக்கிய ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன. இந்த ஆவணங்கள் தொடர்பாக முருகதாஸ், திருநெல்வேலி டவுன் சாலியர் தெரு மேடை அலங்கார தொழிலாளியும், த.வெ.க.நிர்வாகியுமான சண்முகசுந்தரம், வி.எம்.சத்திரத்தை சேர்ந்த சமையல் தொழிலாளி குமரகுரு, டவுன் சம்பந்தர் தெரு சிவகுமார், பழநியை சேர்ந்த இருவர் உள்பட மொத்தம் 8 பேரிடம் எஸ்.பி.,சஜிதா, டி.எஸ்.பி. அஜய்தங்கம் நேற்று விசாரணை நடத்தினர். அவர்களின் பதில்கள் எழுத்துப் பூர்வமாக ஆவணப்படுத்தி விசாரணை வீடியோவாக பதிவு செய்யப்பட்டது.

பழநி தாலுகா அலுவலகத்தில் மோசடி நடந்த இடத்திற்குரிய எப்.எம்.பி., (நில அளவை வரைபடம்) ஆவணங்களை சி.பி.சி.ஐ.டி., அதிகாரிகள் பெற்றுச் சென்றனர். பத்திரப் பதிவுத்துறை உயர்மட்ட குழு இன்று (ஜூலை ௨௦) பழநி ஒருங்கிணைந்த சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் விசாரணையை துவக்க திட்டமிட்டுள்ளது.

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