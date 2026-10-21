சாகுபடி அவசியம்! முல்லைப் பெரியாறு பாசனப்பகுதிகளில் மாற்றுப்பயிர்கள்: தொடர்ந்து நெல் பயிரிடுவதால் பாதிக்கப்படும் மண்வளம்
சாகுபடி அவசியம்! முல்லைப் பெரியாறு பாசனப்பகுதிகளில் மாற்றுப்பயிர்கள்: தொடர்ந்து நெல் பயிரிடுவதால் பாதிக்கப்படும் மண்வளம்
UPDATED : அக் 19, 2026 12:06 AM
ADDED : அக் 18, 2026 04:27 PM
நிலக்கோட்டை: திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் முல்லைப் பெரியாறு பாசனப் பகுதிகளில் இரு போகமும் நெல் சாகுபடி செய்வதற்கு பதிலாக உளுந்து உள்ளிட்ட மாற்றுப்பயிர்களை பயிரிட வேளாண் துறையினர் விவசாயிகளுக்கு அறிவுறுத்தல் வழங்க வேண்டும்.
மாவட்டத்தில் நெல், வாழை, திராட்சை, தென்னை, காய்கறி பயிர்கள், பழப்பயிர்கள் அதிக பரப்பில் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. முல்லைப் பெரியாறு பாசனத்தில் இருபோக நெல் சாகுபடி ராமநாயக்கன்பட்டியில் துவங்கி விராலிப்பட்டி, பண்ணைப்பட்டி, கண்ணாபட்டி, செக்காபட்டி, சித்தர்கள்நத்தம், அணைப்பட்டி, விளாம்பட்டி, மட்டப்பாறை, ராமராஜபுரம் என 3 ஆயிரத்து 500 ஏக்கரில் நடக்கிறது.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் இரு போக நெல் சாகுபடி மேற்கொள்கின்றனர். முதல் போகம் ஜூனில் துவங்கி செப்டம்பரில் அறுவடை நடக்கும். இரண்டாம் போக சாகுபடி அக்டோபரில் துவங்கி ஜனவரியில் அறுவடை செய்வார்கள்.
கடந்த 60 ஆண்டுகளாக இரு போகம் நெல் மட்டுமே தொடர்ந்து சாகுபடி செய்து வருகின்றனர். சமீப காலமாக தரமற்ற விதைகள், சீதோஷ்ண நிலை மாற்றம், மழை குறைவு, நோய் தாக்குதல் போன்ற காரணங்களால் நெல் விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுகின்றனர். குறிப்பாக பருவமழை தவறும் போது அணையின் நீர் மட்டம் குறைந்து விவசாயம் பாதிக்கிறது.
இந்தாண்டு தென்மேற்கு பருவமழை தவறியதால் ஜூனில் துவங்க வேண்டிய முதல் போக நெல் சாகுபடியே துவங்கவில்லை. முல்லைப் பெரியாற்றில் நீர்மட்டம் குறைந்தது. வைகை அணையிலும் தண்ணீர் இல்லை.
இரண்டாம் போக சாகுபடியும் நடக்குமா என்பது கேள்விக்குறியாக உள்ளது. நெல் சாகுபடியில் தொடர்ந்து ஈடுபடுவதால் மண்ணில் உள்ள சத்துக்களான துத்தம், நைட்ரஜன், தழைச்சத்துக்கள் குறைந்துள்ளன. நெல் பயிருக்கு மாற்றுப்பயிர் சாகுபடி திட்டத்தை வேளாண் துறை அமல்படுத்த கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
இரண்டு போகம் என்பதை ஒரு போகம் நெல் பயிராகவும், மற்றொரு போகமாக பயறு வகை பயிர்களை சாகுபடி செய்யலாம். வாழை, கரும்பு, போன்ற சாகுபடி வெற்றிலை பயிர்களையும் செய்யலாம். இதன் மூலம் மண்ணின் வளம் காக்கப்படும். விவசாயிகள் பாதிப்பதில் இருந்து தப்பலாம்.
வேளாண் துறையினர் கூறுகையில், 'சுழற்சி முறையில் பயிர் சாகுபடி செய்ய விவசாயிகளை வலியுறுத்தி வருகிறோம். தண்ணீர் பற்றாக்குறை காலத்தில் பயறு வகைகளை சாகுபடி செய்யலாம். குறிப்பாக உளுந்து சாகுபடி செய்தால் நல்ல விலை கிடைக்கும். மாற்றுப்பயிர் திட்டம் பற்றி வேளாண் துறை ஆலோசிக்கும்' என்றனர்.