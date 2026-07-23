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கொடைக்கானலில் இரு ஆண்டுகளாக பயன்பாட்டிற்கு வராத தினசரி மார்க்கெட்

கொடைக்கானலில் இரு ஆண்டுகளாக பயன்பாட்டிற்கு வராத தினசரி மார்க்கெட்

UPDATED : ஜூலை 21, 2026 10:28 PM

ADDED : ஜூலை 21, 2026 10:22 PM

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UPDATED : ஜூலை 21, 2026 10:28 PM ADDED : ஜூலை 21, 2026 10:22 PM

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கொடைக்கானல்:கொடைக்கானலில் தினசரி காய்கறி மார்க்கெட் திறக்கப்பட்டு இரு ஆண்டுகளாகியும் பயன்பாடின்றி உள்ளது.

கொடைக்கானல் அண்ணா சாலையில் ரூ.3.56 கோடி மதிப்பில் தினசரி காய்கறி மார்க்கெட் கட்டமைக்கப்பட்டு 2024 ல் திறக்கப்பட்டது. 37 கடைகள் உள்ள நகராட்சி கடைகளுக்கான வாடகை கட்டணத்தை பல மடங்கு உயர்த்தியது.

ஏற்கனவே இங்கு கடைகள் வைத்திருந்த வியாபாரிகள் தற்போதைய கூடுதல் வாடகையால் தயக்கம் காட்டி தினசரி மார்க்கெட் கடைகளை புறக்கணித்தனர். மேலும் வைப்புத்தொகையும் கூடுதலாக செலுத்தும் அவலத்தால் கடந்த இரு ஆண்டுகளாகவே தினசரி மார்க்கெட் ஏலம் விடப்படாமல் பயனற்றுள்ளது.

மார்க்கெட் நுழைவாயில் பகுதியை வாகனம் நிறுத்தமாகவும், சமூக விரோதிகள் பாராக பயன்படுத்தும் போக்குள்ளது. வியாபாரிகள் தரப்பில் தங்களுக்கு முன்பிருந்த வாடகை கட்டணத்தை நிர்ணயிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

நகராட்சி அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், 'கொடைக்கானல் தினசரி மார்க்கெட் கடைகளுக்கு உண்டான வாடகை கட்டணம் நகராட்சி நிர்வாக உயர் அதிகாரிகள் மூலம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. கட்டண குறைப்பு குறித்து நகர் மன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு ஒப்புதல் கிடைத்தவுடன் வாடகை குறித்த விபரம் தெரியவரும் என்றார்.

அதே நேரத்தில் இரு ஆண்டுகளாக பயனற்றுள்ள தினசரி மார்க்கெட்டை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர நகராட்சி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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