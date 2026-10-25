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‘கொடை’ ஏரிச்சாலை சேதம் சுற்றுலா பயணிகள் அவதி

‘கொடை’ ஏரிச்சாலை சேதம் சுற்றுலா பயணிகள் அவதி

UPDATED : அக் 24, 2026 12:33 AM

ADDED : அக் 24, 2026 12:28 AM

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UPDATED : அக் 24, 2026 12:33 AM ADDED : அக் 24, 2026 12:28 AM

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கொடைக்கானல்: கொடைக்கானல் ஏரிச்சாலை சேதமடைந்து உள்ளதால் சுற்றுலாப் பயணிகள் அவதிப்படுவது தொடர்கிறது.

கொடைக்கானல் சுற்றுலாத் தலத்தின் முக்கிய பகுதியாக இருப்பது ஏரிச்சாலை. 5 கி.மீ., தொலைவு கொண்ட இந்த ரோடு நெடுஞ்சாலைத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது.

சில ஆண்டுகளுக்கு முன் ரோடு புதுப்பிக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது சேதமடைந்து ஆங்காங்கே குண்டும் குழியுமாக உள்ளது.

மழைநீர் வடிந்தோட வழியின்றி ரோட்டில் தேங்குவதால் குளம் போல் உள்ளது. தமிழ்நாடு படகுக் குழாம் பகுதியில் ரோடு சேதமடைந்து உள்ளதால் சுற்றுலாப் பயணிகள் விபத்தில் சிக்குகின்றனர். குதிரை, சைக்கிள் சவாரி, வழக்கமான போக்குவரத்து உள்ள நிலையில் வாகனங்கள் ஊர்ந்து செல்வதால் நெரிசல் ஏற்படுகிறது.

எனவே சேதமடைந்துள்ள ஏரிச்சாலையை சீரமைத்து மழைநீர் வழிந்தோட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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